NCC通過《數位中介服務法》草案　臉書、YT納管違法最高罰1000萬



▲NCC6月29日通過《數位中介服務法》草案，後續將舉辦3場說明會、1場公聽會，聽取各界意見。（圖／NCC）



記者陳世昌／台北報導



NCC29日審議通過我國首部網路監理法令《數位中介服務法》草案，該草案定義網路數位通訊傳播中介服務區分為5大類，排除小規模業者之外，其他所有網路服務類型都需負擔各種義務。根據草案內容，目前在台市佔超過10%(230萬)的FB臉書、YouTube都會被列為「指定線上平台服務提供者」，接受最高規格監理，若違反該法最高罰金可達1,000萬元。



NCC發言人翁柏宗表示，《數位中介服務法》前身為《數位通訊傳播服務法》，NCC委員經討論後，參考歐盟法令名稱(DSA)與國際趨勢，考量符合國內實際需要，貼切監理中介服務內容等，決定變更法令名稱。



NCC通過的《數位中介服務法》草案共計11章，包含：

一、總則

二、維護資訊流通之基本原則

三、數位中介服務提供者之責任及免責事由

四、數位中介服務提供者之一般義務

五、資訊儲存服務提供者之特別義務

六、線上平臺服務提供者之特別義務

七、指定線上平臺服務提供者之特別義務

八、公私協力合作

九、專責機構

十、罰則

十一、附則





▲NCC29日公布《數位中介服務法》草案，將數位中介服務區分為5大類，訂定各有不同法律義務 。（圖／NCC）



《數位中介服務法》草案將網路中介服務規範主體分為5大類：



一、連線服務

例如：ISP、寬頻上網

義務：法院資訊限制、透明資訊揭露



二、快速存取服務

例如：行動寬頻

義務：法院資訊限制、透明資訊揭露



三、資訊儲存服務

例如：雲端儲存業

義務：通知及回應、資訊限制告知、登載義務機制



四、線上平台服務提供者

例如、臉書、YouTube等社群、影音、網拍平台

義務：透明度報告、線上廣告揭露 、內外部救濟制度、認證舉報者、賣家資訊透明、服務與機制之濫用防護



五、指定線上平台服務提供者

服務型態：以上4種服務市佔(服務人口)達10%(230萬)、具一定影嚮力者，經NCC認定後公布

義務：風險評估、風險管理、獨立稽核、推薦系統



翁柏宗表示，《數位中介服務法》強調維護網路言論自由、促進資訊自由流通，並參考馬尼拉中介者責任原則(Manila Principles)及聖塔克拉拉原則（Santa Clara Principles），對數位通訊傳播服務提供者課予相關責任及義務，以保障數位環境安全。



翁強調，NCC沒有增加或改變對違法內容的定義，NCC也不會去認定什麼是違反的內容，也不會去命令業者要下架，而是介接到各部會主管的作用法，由各主管單位去認定內容是否違法。為有效執行，草案明定NCC可設立數位通訊傳播中介服務者專責機構，NCC表示目前傾向以成立財團法人方式進行。



NCC表示，之後舉辦3場公開說明會、1場公聽會，聽取各方意見，做為後續條文修正。