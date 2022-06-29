　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

NCC通過《數位中介服務法》草案　臉書、YT納管違法最高罰1000萬

▲▼NCC29日公布《數位通訊傳播法》架構，將數位通訊傳播中介服務區分為5大類，訂定各有不同法律義務 。（圖／NCC）
▲NCC6月29日通過《數位中介服務法》草案，後續將舉辦3場說明會、1場公聽會，聽取各界意見。（圖／NCC）

記者陳世昌／台北報導

NCC29日審議通過我國首部網路監理法令《數位中介服務法》草案，該草案定義網路數位通訊傳播中介服務區分為5大類，排除小規模業者之外，其他所有網路服務類型都需負擔各種義務。根據草案內容，目前在台市佔超過10%(230萬)的FB臉書、YouTube都會被列為「指定線上平台服務提供者」，接受最高規格監理，若違反該法最高罰金可達1,000萬元

NCC發言人翁柏宗表示，《數位中介服務法》前身為《數位通訊傳播服務法》，NCC委員經討論後，參考歐盟法令名稱(DSA)與國際趨勢，考量符合國內實際需要，貼切監理中介服務內容等，決定變更法令名稱。

NCC通過的《數位中介服務法》草案共計11章，包含：
一、總則
二、維護資訊流通之基本原則
三、數位中介服務提供者之責任及免責事由
四、數位中介服務提供者之一般義務
五、資訊儲存服務提供者之特別義務
六、線上平臺服務提供者之特別義務
七、指定線上平臺服務提供者之特別義務
八、公私協力合作
九、專責機構
十、罰則
十一、附則

▲▼NCC29日公布《數位通訊傳播法》架構，將數位通訊傳播中介服務區分為5大類，訂定各有不同法律義務 。（圖／NCC）
▲NCC29日公布《數位中介服務法》草案，將數位中介服務區分為5大類，訂定各有不同法律義務 。（圖／NCC）

《數位中介服務法》草案將網路中介服務規範主體分為5大類：

一、連線服務
例如：ISP、寬頻上網
義務：法院資訊限制、透明資訊揭露

二、快速存取服務
例如：行動寬頻
義務：法院資訊限制、透明資訊揭露

三、資訊儲存服務
例如：雲端儲存業
義務：通知及回應、資訊限制告知、登載義務機制

四、線上平台服務提供者
例如、臉書、YouTube等社群、影音、網拍平台
義務：透明度報告、線上廣告揭露 、內外部救濟制度、認證舉報者、賣家資訊透明、服務與機制之濫用防護

五、指定線上平台服務提供者
服務型態：以上4種服務市佔(服務人口)達10%(230萬)、具一定影嚮力者，經NCC認定後公布
義務：風險評估、風險管理、獨立稽核、推薦系統

翁柏宗表示，《數位中介服務法》強調維護網路言論自由、促進資訊自由流通，並參考馬尼拉中介者責任原則(Manila Principles)及聖塔克拉拉原則（Santa Clara Principles），對數位通訊傳播服務提供者課予相關責任及義務，以保障數位環境安全。

翁強調，NCC沒有增加或改變對違法內容的定義，NCC也不會去認定什麼是違反的內容，也不會去命令業者要下架，而是介接到各部會主管的作用法，由各主管單位去認定內容是否違法。為有效執行，草案明定NCC可設立數位通訊傳播中介服務者專責機構，NCC表示目前傾向以成立財團法人方式進行

NCC表示，之後舉辦3場公開說明會、1場公聽會，聽取各方意見，做為後續條文修正。

►日本連續7年賣最好的洗衣精在這！特價中快手刀衝

ET快訊
陳偉殷遭阪神釋出　透露下一步動向
快訊／新任警政署長出爐！　蘇貞昌正式批准
7／15起國旅補1300元　申請方式出爐！55億經費花完就停
柔道童教練怨「媒體渲染人生變黑白」　母反問：我孩子的人生呢？
網紅老公爆「偷吃酒店妹」得性病　正宮公布偷吃LINE對話
快訊／國家警報響了！這3區防劇烈大雷雨「13縣市豪大雨特報」
快訊／板橋開槍畫面曝！一大群黑衣人搭9輛小黃　大街上尋仇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北兒童疫苗第2劑今起預約！　3小時3160人搶預約

快訊／警政署長人選出爐　高雄市警察局長黃明昭接任

NCC通過《數位中介服務法》草案　臉書、YT納管違法最高罰1000萬

如何打敗黃珊珊？　沈富雄教蔣萬安一招：不要太藍

快訊／獲國民黨提名參選苗栗縣長　謝福弘3小時前才被通知

LIVE／指揮中心「誤貼日期」新北背黑鍋！　侯友宜最新說明

恩恩案始末：綠委搞錯送醫時序！中央要新北重送報告　雙方立場一次看

柯志恩來了！獲國民黨徵召參戰高雄　陳其邁迎對手：遠來是客

不斷更新／高雄、苗栗首長人選到位　藍綠全台22縣市佈局搶先看

快訊／對戰陳其邁！柯志恩獲朱立倫正式提名　下週就搬去高雄

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

金鍾國「冷水煮泡麵」被嫌棄吵翻天　劉在錫勉強吃一口...「嗯~」認好吃

丟丟妹6000萬豪宅曝光認「直播好賺」　正面回應「大學畢業就有一桶金了」

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

猜拳連輸3把被爸狂敲頭　弟一猜贏秒大力開扁報仇

汪哥拉車載45kg癱瘓弟兜風 爸一旁當人工剎車系統陪跑

新北兒童疫苗第2劑今起預約！　3小時3160人搶預約

快訊／警政署長人選出爐　高雄市警察局長黃明昭接任

NCC通過《數位中介服務法》草案　臉書、YT納管違法最高罰1000萬

如何打敗黃珊珊？　沈富雄教蔣萬安一招：不要太藍

快訊／獲國民黨提名參選苗栗縣長　謝福弘3小時前才被通知

LIVE／指揮中心「誤貼日期」新北背黑鍋！　侯友宜最新說明

恩恩案始末：綠委搞錯送醫時序！中央要新北重送報告　雙方立場一次看

柯志恩來了！獲國民黨徵召參戰高雄　陳其邁迎對手：遠來是客

不斷更新／高雄、苗栗首長人選到位　藍綠全台22縣市佈局搶先看

快訊／對戰陳其邁！柯志恩獲朱立倫正式提名　下週就搬去高雄

用電大戶漲15%太重？　經長：台電財務健全才能穩定供電

古林睿煬帶進中華隊　餅總透露原本想選徐若熙

減肥想喝酒！營養師曝6招「喝酒不怕胖」：酒後來點水果

贈票／吉卜力迷不要錯過!日本動畫大師-高畑勲影展7／8起上映

台船因疫情每日未到班工人降至50人以下　但仍影響工期造成虧損

SBL首波選秀名單！陳孝榕、吳宗憲等20人　首輪新秀保障月薪6萬

隨機拉車門中獎了！　他猛收「10筆消費簡訊」...賊狂刷卡買這個

詭異！北海道警察副署長「偷百元糖果」被抓包　3天後陳屍校園

5億元振興7月上路！旅客越多補助越多　客運搶客祭千元乘車金

新北兒童疫苗第2劑今起預約！　3小時3160人搶預約

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

指揮中心「誤貼日期」釀新北背黑鍋！　侯友宜無奈嘆氣吐心聲

下班注意！12縣市大雨特報

快訊／國民黨今提名謝福弘參選苗栗縣長

害侯友宜被罵好幾天！指揮中心貼錯日期　新北衰背鍋

「林智堅比想像中強」　黃暐瀚揭桃市選舉隱憂

快訊／張善政確診！即起居家隔離7天

快訊／柯志恩獲國民黨徵召選高雄市長　「我會走遍高雄聆聽指教」

「陳時中真的會當選台北市長」　他一看民調喊快昏倒

恩恩爸揭吹哨者簡訊「早知延誤就醫」　衛生局再發5聲明澄清

「漲電價僅3％住宅用戶受影響」　民進黨：跟馬英九油電雙漲不同

北市三腳督態勢已定！藍大咖憂：黃珊珊如果拿20%就是民進黨當選

「賽馬娘」手遊聲明標「當地」非「台灣」　鄭運鵬：這並沒有違法

民進黨剩雙北、花東等8縣市未提名　可望出線人選一次看

民進黨難同意他「選新北條件」？　林佳龍大怒喊告媒體

更多熱門

相關新聞

NCC以實驗區推動有線頻道3碼+區塊化

NCC以實驗區推動有線頻道3碼+區塊化

NCC(通傳會)22日決議以實驗區方式推動「數位有線電視頻位區塊化、3位數編碼機制」，由有線電視業者提出實驗申請，NCC補助費用；另一方面，頻道區塊化之後，有線電視轉為平台化，目前基本頻道上下架審議規定是否修改鬆綁？600元收視費上限是否解除？等等配套規定要如何調整，NCC將再收集各方意見之後，再定出實驗區辦法。

華視誤報台海戰爭、天然災害 NCC開罰100萬

華視誤報台海戰爭、天然災害 NCC開罰100萬

大豐股東會通過股利3元　陳鵬、莊自立任新董事

大豐股東會通過股利3元　陳鵬、莊自立任新董事

NCC前專委火燒玉山　監院要求查明涉案律師

NCC前專委火燒玉山　監院要求查明涉案律師

手機內建APP資安檢測　中國10款手機過關

手機內建APP資安檢測　中國10款手機過關

關鍵字：

NCC媒體產業

讀者迴響

熱門新聞

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

外送員3處理步驟「惹火阿Ben」

《笑傲江湖》演員離世！享年37歲

大咖男星娶小14歲台灣妻鬧離婚！「7個月離家6次」

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

理科先生「前妻成名後變了」！

8死輪胎行怪手昨拆除…陳爸爸悲看化為平地

小鐘回家發現「驚人一幕」：心涼了

《營業中》第二季傳換台！庹宗康全家回關島

機場閃離「親民態度跟Lisa、朴寶劍差太多」　防彈V道歉了

大便完怎麼擦才乾淨？醫：淡淡淺黃就收手

更多

最夯影音

更多
性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦
韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面