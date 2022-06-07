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蘋果macOS、iPadOS更新登場　iPhone變視訊鏡頭、多人協作更高效

▲macOS Ventura更新曝光。（圖／蘋果直播）

▲macOS Ventura更新曝光。（圖／蘋果直播）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果於今日凌晨舉辦開發者大會，會中發布最新的作業系統，其中，最新的macOS Ventura與iPad OS16，可以創造更高的工作效率。其中「幕前調度」功能可以自動整理開啟的 app 和視窗，讓用戶專心於眼前的事項。

「幕前調度」可以自動整理開啟的 app 和視窗，不使用的視窗位於螢幕左側，垂直排列整齊，不像以往可能會散在桌面上，讓使用者專心於任務之餘，仍可一覽無遺。在執行特定任務或專案時，可以將視窗群組起來，顯示不同工作所需的 app。

▲iPhone可變成網路鏡頭。（圖／蘋果提供）

▲iPhone可變成網路鏡頭。（圖／蘋果提供）

此外，「接續互通相機」也是一項重要的新功能，讓 iPhone 鏡頭作為網路攝影機，只要把iPhone放在電腦附近，Mac 可以自動辨識並使用附近的 iPhone 相機。在軟體上也有多項創新功能，包含「人物居中」、「人像」模式，以及在背景較暗時，提亮使用者臉孔的全新攝影棚燈光效果。此外，「接續互通相機」透過 iPhone 上的超廣角相機促成了 Desk View 功能，可同時呈現使用者的臉部以及桌面的俯瞰視角。

此外蘋果也致力於各設備的串聯上，像是如果在外使用FaceTime通話，一回到家接近電腦，就可以切換到電腦進行視訊通話，反之也可以將Mac上的通話轉移到iPhone或是iPad。

而最新的iPadOS 16，推出多工處理體驗，包括「幕前調度」和全面的外接顯示器支援、透過「訊息」共同協作的新方式、針對「郵件」和 Safari 的重大更新、「iCloud 共享的圖庫」、「參照」模式和「螢幕縮放」等專業功能，以及更多實用更新。

蘋果表示，在手機與電腦上的更新也會適用於iPad，也包含和他人協作的App，點入訊息App，想與小組成員分享，可以直接發起協作，只要點入一個群組，裡面的用戶都能一起協作更新。

除了文稿與網頁，還有許多App也可以協作共用，例如備忘錄等等。

FreeForm則是進行創意發想的好工具，可以隨意添加需要的文件、照片在畫板上，並且可以用各種畫筆創作，且一樣可以與多人進行協作、腦力激盪。

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