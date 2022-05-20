台南民眾看「太陽移動」怒投訴！天文館冷靜回應被酸：推卸責任

▲台南一名民眾認為太陽跟著他移動，氣得向天文館投訴。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市南瀛天文館日前跟風「關於我可能讓你很意外的point」貼文，意外曝光一起「處理一直跟在民眾頭頂的太陽」案件。事後，南瀛天文館將民眾報案過程分享，引起8000多名網友朝聖，直呼「這太離譜了XD」。

南瀛天文館18日發文表示，過去總機接到一通民眾的電話，對方開頭就說「欸，那個太陽一直在移動欸，你們可以處理一下嗎？」讓值班同仁滿頭問號，立刻跟對方重複確認，「請問您說的太陽，是掛在天上的那個太陽嗎？？？」

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民眾馬上回應，「對啊，我從永康火車站騎到台南市了都還在那邊，你們不能處理一下嗎？」值班同仁只好冷靜地說，「呃...不好意思，太陽的東昇西落是屬於自然現象，我們恐怕無法幫您處理」、「不好意思，我們沒有辦法去控制太陽出不出現，那是自然現象」。

沒想到，民眾立刻生氣地說，「可是這不是你們公務機關要處理的事情嗎！？」「你們沒辦法處理的話那我要找誰？我打去香港天文台才有辦法處理嗎！？」「所以你們現在是在推卸責任嗎！？」期間，值班同仁冷靜地安撫說「我想這件事情沒有任何一位人類可以做到」，並建議民眾投書到市長信箱，若之後要交給天文館處理，他們會馬上處理，這才讓民眾放心，結束20分鐘的對話。

▲南瀛天文館接電話的同仁表示，這次的服務經驗難以忘記。（示意圖／翻攝南瀛天文館臉書）



南瀛天文館表示，當天的值班同仁掛掉這通電話後感嘆「這輩子他永遠不會忘記」、「我想我今天電話接的夠多了」。

該文PO出後吸引8000多名網友朝聖留言，「所以天文館跟氣象局在互踢皮球囉」、「月亮一下圓一下缺，你們政府不用負責嗎」、「真正想要叫太陽不要移動的是夸父吧」、「都是政府操弄啦，水很深」、「處理完太陽月亮也順便一下謝謝，我今天晚上不想看到她」、「推給市長就沒事了？？可以這樣？？」「流星飛那麼快我怎麼許願啊，天文台要不要管一下」。

對此，台南市長黃偉哲也在該文下方幽默留言說，「默默看著市長信箱的我…」。

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