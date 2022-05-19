本土單日破8.5萬「未來一週達高峰」　專家曝「最快趨緩時間」

▲台灣本土疫情持續延燒，專家推估可能在6月中以後開始趨緩。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情持續延燒，民眾都相當關心這波疫情何時開始降溫？對此，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，以國外經驗來說，疫情爆發差不多會持續2~3個月，依照國內4月下旬開始升溫，最快要等到6月中以後才會慢慢穩定。

針對近期本土疫情，指揮中心指揮官陳時中昨表示，每個國家疫情各有不同，每段時間也不一樣，疫情本來就會有高高低低，但整體方向和幅度是不會變的，只是有時候申報順序或採檢人數都有影響。他更直言「單日確診8萬5還是沒有到達頂端，疫情還會再持續發展一陣子。」

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也提到，目前總檢測數有在增加，一方面是因為北部開設蠻多大型篩檢站，中南部疫情也在上升中，所以整體疫情還在上升階段，可能還是要注意未來一週會達到高峰。

由於這波疫情燒得相當快，黃高彬指出，這波疫情照以前常說的觀察兩週是不夠的，以國外經驗來說，疫情爆發後，會持續2~3個月的時間，台灣4月下旬開始爆發，因此從4月中算起來，這波本土疫情最快6月中後以後慢慢穩定。

至於近期中南部疫情升溫，黃高彬則直言「那應該是上一波留下來的社區黑數，可能陸續都出來採檢了，所以中南部應該還會燒一小段時間，一般來說，中南部疫情會比北部慢5-10天左右，會增加但是增加時間會比較慢，但中南部不會像雙北那麼嚴重。」

黃高彬強調，台灣這波疫情應該差不多6月中之後會慢慢穩定下來，不過很重要的一點是，大家對確診數字都要淡然看待，不要太驚慌，因為這是必經陣痛期。而在邊境方面，黃高彬認為，如果疫情走到6月中後開始穩定，不排除7月就會開邊境。