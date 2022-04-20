傳本土飆破2300例！陳時中突告假立院　立委爆「今天確診案例蠻多的」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情持續延燒，已經連續多天單日確診破千，外傳今單日確診案例恐破2300例。而中央流行疫情指揮官陳時中今上午9點出席立法院衛環會審查「精神衛生法修正草案」，約12點左右突然離開立院。召委林為洲則是簡單說明「部長先離開處理事情，今天確診案例蠻多的。」

台灣這波本土疫情已經造成4人死亡，其中最受外界關注的就是新北2歲男童搶救6天仍不治。近期兒童施打新冠疫苗更是指揮中心討論重點項目。陳時中上午也透露，下午將針對兒童相關問題召開專家會議。

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另外，食藥署日前已召開6歲～11歲兒童接種疫苗EUA審查會議，出席的專家建議核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，「用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），兩劑施打間隔28天」。至於BNT兒童疫苗，陳時中今表示，「BNT和輝瑞都已經到最後階段，不過合約還沒簽訂。」

BNT兒童疫苗遲遲未有好消息，本土疫情卻不斷升溫，外傳今確診恐單日破2千例，指揮中心相關人員皆未證實，但今「精神衛生法修正草案」原訂在立法院審查的陳時中，大約12點左右離開立法院。針對陳時中離開立法院，召委林為洲表示「部長先離開處理事情，今天確診案例蠻多的。」而隨後指揮中心也證實陳時中下午將親自出席疫情記者會。