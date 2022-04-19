Google「網頁版」智慧鏡頭超方便　右鍵一秒就可找資料

▲Google智慧鏡頭也能在Chrome使用。（圖／取自Google）

記者陳俐穎／綜合報導

Google的智慧鏡頭十分方便，可以透過鏡頭掃描QR Code，在疫情的年代更加便利，也能掃描圖片、文字，更快的搜尋需要的資訊。現在Google也將這些功能新增到Google Chrome中，看到網頁上的訊息，只要按下右鍵，就可以更方便的找到圖片上的各項相關資訊。

此功能需要更新到新版的Chrome，可以透過Chrome的右上角進入，先點選設定，而後找到關於Chrome選項，可以檢查自己是否為最新版本，而網站選項也會自動搜尋更新檔，目前最新版本為Chrome 100，更新後就能使智慧鏡頭功能。

▲先找到「關於Chrome」。（圖／取自Google）

▲檢查是否為最新版本。（圖／取自Google）

使用《ETtoday東森新聞雲》網站首頁進行測試，對著連結中的照片點選右鍵，可以看到「使用Google智慧鏡頭搜尋圖片」的選項，而點擊後，就可以進入Google智慧鏡頭的頁面中。

▲在圖片按右鍵。（圖／ETtoday）

▲搜尋結果將出現在右側。（圖／取自Google）

可以自行拖移想要搜尋的範圍，此外，圖上也會針對重點人物進行標示，點選白點可以切換不同的搜尋主體，也能將搜尋範圍拉大到一整張照片，依照自己的需求決定。在搜尋後，可以看到右半邊就會出現網頁針對圖片搜尋的結果。