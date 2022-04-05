汐五高架BMW自燃！露肚中空妹「背對火球」漫步　網狂朝聖

記者鄒鎮宇／綜合報導

國道中山高汐五高架北上路段33公里處，3日發生BMW火燒車的交通事故，當時車上3男1女逃到路肩等待救援。沒想到，網友卻將焦點放在穿著中空露肚裝的女子身上，直呼「我很不爭氣地重看了9遍」。

據悉，該輛BMW於3日下午2時許，不明原因在國道1號汐五高架北上33公里處自燃，整輛車迅速燒成一團火球，而車上的3男1女也立刻逃出，在路旁等待救援。新北市消防局獲報後，立刻到場灌救，於同日下午2時21分將火勢撲滅，詳細起火原因仍待釐清。

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▲▼網友對女子霸氣無懼火燒車的樣子感到敬佩。（圖／翻攝WoWtchout、翻攝記者爆料網）



一段行車記錄器畫面拍下車上4人的身影，其中一名綁著馬尾的女子身穿中空露肚洋裝，配上過膝馬靴，冷靜地背對火燒車漫步向前，霸氣的背影配上後方的火球，讓不少網友看完大讚。

該段影片經分享到「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」後，累積9萬多次的觀看記錄。網友也紛紛留言，「太大了吧，這場火」、「真的好大！我是說火勢」、「消防人員辛苦啦~但真的好大」、「太大了吧…火的部分」、「本人陽痿20多年，看完這支影片，竟然奇蹟痊癒了」、「是不是從BM下來的女生都那麼正」、「是什麼蒙蔽了我的雙眼」。

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