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WHO定義「每個人都有殘障」　自動門的發明多虧了這部影集！

▲▼超商自動門旁數字 。（圖／資料照）

▲「自動門」如今是隨處可見的日常設計。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

40多年前還沒有「自動門」的存在，這項設計對當時的人來說，甚至是難以想像；如今便利超商、銀行、政府機關、機場等公共場合，四處可見。而這項偉大的設計，竟然跟美國影集《星際爭霸戰》(Star Trek)有關！

近年國際掀起「共融革命」，兩廳院先前舉行「永續劇場・共融年會」，其中也邀請甘迺迪表演藝術中心無障礙服務處、身心障礙藝術教育發展企劃處處長貝蒂·西格（Betty Siegel）透過遠距離視訊，分享推動共融的經驗。

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她提到，其實世界衛生組織定義「每個人都有多多少少的殘障」，得看不同狀況而論，無論是在資訊、實體環境、社會環境互動上，每個人可能都會面臨。她舉例，如果她跟一位坐輪椅的朋友到藝術中心看表演，通常會先到對街買杯咖啡，過馬路回來時，印入眼簾的第一景象是超高的樓梯，如果她爬上樓梯、跟朋友揮手說再見、進入劇場；而朋友被留在原地，還搞不清楚如何進入。

另一個情況，她同樣與一位坐輪椅的朋友到藝術中心看表演，先到對街買杯咖啡，過馬路回來後，印入眼簾的還是一座超長樓梯，但旁邊有斜坡和電梯，這時候她跟朋友互看，朋友跟她說再見，接著透過電動輪椅「咻」一下就上去，再透過電梯直達劇場，「這種情況下，請問誰比較有障礙呢？是我朋友？還是我？」

▲▼國家兩廳院防疫升級。（圖／國家兩廳院提供）

▲兩廳院舉行「永續劇場・共融年會」，討論關於場館的共融及永續議題。（圖／國家兩廳院提供）

用這樣的概念就可以知道，有時候是環境沒有做出調整，而不是人有問題，透過調整政策、流程，在日常就能提升整個社會的無障礙環境。她認為，「無障礙」當然不是一蹴可及的事情，每個組織甚至每個人，都必須一步一步培養。

如果大家把「共融」想像得很困難，她還舉例一部知名影集《星際爭霸戰》（星艦迷航記 STAR TREK），在60年代，這部影集出現很多充滿未來感的科技、技術，像是會自動打開、關上的艙門，當時就有一位設計師特地寫信給影集製作人，詢問那座「自動門」究竟是如何製作？因為該設計師苦思很久，一直希望做出這樣的門。

可惜影集的製作人回信說，這不是真正的「自動門」，而是拍戲時有兩個人躲在門後面，當演員到了門前面的時候，兩人就把門推開，而演員進入後，就把門關起來，所以是人力完成的。雖然當時《星際爭霸戰》還沒有做出真正的自動門，卻被認為有功於啟發後續真實生活裡自動門的研發。

▲▼兩廳院先前舉行「永續劇場・共融年會」，邀請甘迺迪表演藝術中心無障礙服務處、身心障礙藝術教育發展企劃處處長貝蒂·西格（Betty Siegel）透過遠距離視訊，分享推動共融的經驗。（圖／記者林育綾攝）

▲貝蒂·西格（Betty Siegel）舉例星際爭霸戰的故事，提到自動門的概念。（圖／記者林育綾攝）

Betty說，之所以分享這個故事，是因為在1969年這部影集在電視上播出時，當時人們才正要登陸月球，也認為自動門是無法想像的科技；但是現在，人們走進旅館、機場、購物中心，自動門隨處可見，已經日常設施。

40年前，自動門還這是是無法想像、難以迄及的技術，這代表著我們現在面臨的環境，跟過去有很大的不同，跟未來也會有很大的不同，「我們未來也有新的科技、方式，可以去改變這樣的障礙環境。」

她還提到，如果有任何一位障礙人士，無法進出某個建築物，或是沒有辦法了解某項內容、節目時，這意味著他們的人權、公民權，也受到了阻擋或阻礙。因此人們必須創造平等的機會，讓每個人都能參與，作為藝文機構的社會責任，當然也要納入這種共融的思維與作為，就像是上面提到的科幻影集一樣，在未來的社會，可以促進各種創意跟作為發生。

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