　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

名醫估「2月下旬有望降ㄧ級」　餐廳「不需禁內用」關鍵原因曝

▲▼新冠肺炎,疫情,二級警戒,大賣場,餐飲場所,內用,微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板,實聯制,圖為統一時代百貨美食街。（圖／記者李毓康攝）

▲專家認為，餐廳禁止內用不是主要重點。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情爆發，高雄、桃園也出現大規模染疫事件，另外還有幾例不明感染個案。針對未來疫情情況，國內專家表示，過年後應該還會延長二級一段時間，因為還需要一段觀察期，若要降級，在疫情趨緩平穩的前提下，最快有望在2月下旬降級。而在餐廳禁內用方面，專家則認為「最主要問題不在內用。」

中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪時指出，最近疫情好像看起來是餐廳吃飯居多，但當時西堤餐廳染疫，到這次又出現聚餐染疫，中間都沒有禁止所有餐廳內用，如果要說餐廳內用是主要原因的話，那在人口高度密集的雙北，天天在各種餐廳用餐的人那麼多，雙北早就已經大爆發，所以要不要禁止餐廳內用並不是重點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃高彬說，其實最大問題點在自身在餐廳有沒有做好防疫，一般來說，吃東西是唾液分泌最旺盛的時候，這時候講話就容易噴口水，所以必須要做的是，非進食當下，務必戴口罩。

但由於吃飯聚餐很難做到不講話，黃高彬也直言「若真的要徹底做好自身防疫，就是除了家人之外，非必要聚餐盡量避免，而不是餐廳一定要禁止內用。」

另外，針對最新變異株Omicron妹妹BA.2，黃高彬則認為，BA.2和Omicron差不了多少，不要把BA.2想的太狠毒，其實兩種病毒的傳染力是差不多的，而且如果BA.2真的傳染力更強，照理來說，現在就可以取代Omicron，就像當時Omicron取代Delta一樣。

而台灣接下來即將迎接農曆新年，但疫情還未見趨緩跡象，黃高彬表示，2/7後二級可能還會持續延長，至少要到2月中以後，會有一大部分的人回去國外工作會就學，那時候各方面防疫壓力也會相對比較小，如果疫情逐漸趨緩平穩，最快2月下旬才有機會降級。

►雙人水鳥羽毛絨被才799元！

ET快訊
騎士摔車「瞬間爬起狂衝」！8秒驚險逃死　網冷汗：軟腳就完蛋了
林秉樞「霸氣出價」求交保　法官狠打臉！律師：非常失望
名醫估「2月下旬有望降ㄧ級」　餐廳「不需禁內用」關鍵原因曝
最後工作天「越晚雨越大」　春節2波強冷空氣低溫10℃
外交突破！賀錦麗、賴清德參加宏國總統就職　台上公開致意

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

綠鬣蜥安樂死改「釘錘擊穿腦部」　他質疑背後科學根據

最後工作天「越晚雨越大」　春節2波強冷空氣低溫10℃

浪子變大師！白冰冰644字悼蔡頭　蔡母一句話讓他回頭

本土10條獨立傳播鏈延燒　6條感染源不明！2條屬Omicron妹「BA.2」

名醫估「2月下旬有望降ㄧ級」　餐廳「不需禁內用」關鍵原因曝

「穿這樣去婚禮可以嗎」郭鬼鬼穿細肩露2粒　粉絲：肯定被Sandy殺

男友「必嫁、必交往」3大特質　她直言：別再騙自己外表不重要

騎士摔車「瞬間爬起狂衝」！8秒驚險逃死　網冷汗：軟腳就完蛋了

公告有新鈔「領出來全舊的」！他傻眼：被ATM陰了　內行人曝原因

486先生道歉「下次請吃飯」挨轟！三度為抄襲滅火：我真的是白癡

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

綠鬣蜥安樂死改「釘錘擊穿腦部」　他質疑背後科學根據

最後工作天「越晚雨越大」　春節2波強冷空氣低溫10℃

浪子變大師！白冰冰644字悼蔡頭　蔡母一句話讓他回頭

本土10條獨立傳播鏈延燒　6條感染源不明！2條屬Omicron妹「BA.2」

名醫估「2月下旬有望降ㄧ級」　餐廳「不需禁內用」關鍵原因曝

「穿這樣去婚禮可以嗎」郭鬼鬼穿細肩露2粒　粉絲：肯定被Sandy殺

男友「必嫁、必交往」3大特質　她直言：別再騙自己外表不重要

騎士摔車「瞬間爬起狂衝」！8秒驚險逃死　網冷汗：軟腳就完蛋了

公告有新鈔「領出來全舊的」！他傻眼：被ATM陰了　內行人曝原因

486先生道歉「下次請吃飯」挨轟！三度為抄襲滅火：我真的是白癡

不顧「客家一哥」矜持！　小鐘逛展手滑買走2瓶名酒

女同事內衣照示愛人夫「離婚娶我」　正宮IG公審慘雙輸

超多人都做錯！5個香氛蠟燭小常識，用嘴吹熄超NG

首度國際場合寒暄　賀錦麗：與賴清德談到中美洲和移民

綠鬣蜥安樂死改「釘錘擊穿腦部」　他質疑背後科學根據

三眼怪車廂、熊抱哥絨毛牆太好拍！來最新「皮克斯快閃店」還能配眼鏡

美股4大指數全收黑　台積電ADR重挫超過5%

陽明最鬱卒的兩個人！董、總因獎酬不能超過24個月沒有紅利還降年終

外交突破！　賴清德、賀錦麗首次國際場合互動寒暄

國民黨天王級聚餐！四叉貓揪4人照藏「5細節」：韓國瑜這點不合群

楊繡惠深夜飆罵：看怎麼收拾你！ 「不想看到一群女人傻傻被利用」

生活熱門新聞

烏干達14學生遭騙來台當黑工！中州科大校長請辭

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

虎年「最強工作運」4星座！命理師：等著升職加薪

486先生道歉挨轟！三度為抄襲滅火

本土爆地方急匡列！1.6萬人隔離過除夕

公告有新鈔　ATM領出卻都是舊的　

名醫估「2月下旬有望降ㄧ級」

南方雲系北移挾劇烈雨彈！除夕急凍10℃

騎士摔車爬起狂衝　8秒驚險逃死

春節最強財運！　6星座要賺大錢了

Toyz戴「隱形眼鏡」詐賭影片曝光！預告線上開庭

噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片

春節2波強冷空氣「低溫10℃」　9天連假僅1天有太陽

男友必嫁、必交往　她點出3特質

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

烏干達14學生遭騙來台當黑工！中州科大校長請辭

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

虎年「最強工作運」4星座！命理師：等著升職加薪

「幾歲月薪破5萬？」過來人曝1困境

女職員「洗手機」中華電信慘虧3529萬

486先生道歉挨轟！三度為抄襲滅火

澎恰恰再爆跳票400萬　「封鎖債主」合作夥伴提告

出道7天就解散！女偶像「約砲粉絲多人性愛」

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

娘家送千萬房「討40萬聘金」　準婆婆嗆妳不值

本土爆地方急匡列！1.6萬人隔離過除夕

孩子參觀博物館打碎569萬文物！家長賠慘了

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面