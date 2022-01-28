名醫估「2月下旬有望降ㄧ級」　餐廳「不需禁內用」關鍵原因曝

▲專家認為，餐廳禁止內用不是主要重點。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情爆發，高雄、桃園也出現大規模染疫事件，另外還有幾例不明感染個案。針對未來疫情情況，國內專家表示，過年後應該還會延長二級一段時間，因為還需要一段觀察期，若要降級，在疫情趨緩平穩的前提下，最快有望在2月下旬降級。而在餐廳禁內用方面，專家則認為「最主要問題不在內用。」

中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪時指出，最近疫情好像看起來是餐廳吃飯居多，但當時西堤餐廳染疫，到這次又出現聚餐染疫，中間都沒有禁止所有餐廳內用，如果要說餐廳內用是主要原因的話，那在人口高度密集的雙北，天天在各種餐廳用餐的人那麼多，雙北早就已經大爆發，所以要不要禁止餐廳內用並不是重點。

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黃高彬說，其實最大問題點在自身在餐廳有沒有做好防疫，一般來說，吃東西是唾液分泌最旺盛的時候，這時候講話就容易噴口水，所以必須要做的是，非進食當下，務必戴口罩。

但由於吃飯聚餐很難做到不講話，黃高彬也直言「若真的要徹底做好自身防疫，就是除了家人之外，非必要聚餐盡量避免，而不是餐廳一定要禁止內用。」

另外，針對最新變異株Omicron妹妹BA.2，黃高彬則認為，BA.2和Omicron差不了多少，不要把BA.2想的太狠毒，其實兩種病毒的傳染力是差不多的，而且如果BA.2真的傳染力更強，照理來說，現在就可以取代Omicron，就像當時Omicron取代Delta一樣。

而台灣接下來即將迎接農曆新年，但疫情還未見趨緩跡象，黃高彬表示，2/7後二級可能還會持續延長，至少要到2月中以後，會有一大部分的人回去國外工作會就學，那時候各方面防疫壓力也會相對比較小，如果疫情逐漸趨緩平穩，最快2月下旬才有機會降級。