給了病毒9天！前台大醫憂「恐傳好幾波」曝下一階段預測：大爆發

▲22日確診數創下今年最高，一口氣新增本土82例。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

Omicron侵台，22日確診數創下今年最高，一口氣新增本土82例，其中多起感染源仍未確定，匡列及篩檢仍在持續當中。對此，前台大醫林氏璧認為，亞旭電子廠的個案14日有症狀，距離發現已過9天，病毒可以傳好幾波，「我個人覺得已經傳出去的機會是有點大的」。

林氏璧表示，目前高雄港和亞旭電子廠兩邊都還在繼續匡列疫調的階段，現在要判斷對社區的影響可能還很困難，因此要判斷病毒是否進入社區感染，皆下來的一週是關鍵；她認為，以亞旭電子廠為例，指標個案的移工14日有症狀，11日開始有傳染力，移工又有群聚的特性，給病毒9天，應該可以傳好幾波出去了，「我個人覺得已經傳出去的機會是有點大的，特別是亞旭電子廠」。

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林氏璧說，如果接下來開始出現不明感染源的案例，大概就是要進到下個階段了，尤其進入過年時期，民眾會南來北往，「別忘記歐美，日本的Omicron也都是長假之後的人流移動後爆發一波的。案例會不會急速上升？我認為是有機會的。」

▲林氏璧認為，亞旭電子廠的疫情傳染出去的機會有點大。（圖／翻攝自Google Maps）



面對疫情感到焦慮的民眾，林氏璧提議，可以自行進入三級警戒的防疫強度，可自律不去餐廳內用、少去人多的場所等，「當然你疫苗都打好打滿了保持原本活動我也不反對，請記得簡訊實聯制一定要順手掃一下喔。」

林氏璧表示，她很喜歡王必勝說的，「清零不是目標，清零是我們防疫工作的態度」這句話，現況不以清零為目標，只能盡量做、盡量追，可以清零當然是最好的結果，若不行就要往下一階段邁進，跟去年5月本土疫情開始後的態度一樣。

最後，林氏璧認為，大家不需要陷入清零和共存的二元化論戰。對於Omicron這個病毒本身的特性，對於疫苗施打要有正確的理解比較重要，「知識就是力量，我們不該還和兩年前一樣對這個病毒充滿未知的恐懼了。」

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