快訊／亞旭電腦累積70人確診、高雄港要採3萬人　陳時中14:00說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1/22）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。高雄港疫情未歇，目前累計13人確診，高市將對3萬名曾出入港區民眾進行分批採檢。昨晚桃園亞旭電腦又一口氣爆出60人確診，至今已累計70人染疫，下午指揮中心有望說明。

高雄21日公布新增10例確診，全都判定感染Omicron，且感染源疑似與國際商船新光輪有關。高雄市長陳其邁表示，由於港區工作人員在碼頭進出、往來非常頻繁，初估接觸人員也有2-3萬人，這部分將擴大篩檢，並發簡訊訊息通知，分流分批進行採檢。而其中一名港區確診者曾到台南參加婚宴，卻未在第一時間告知，相關疫調還在進行中。

桃園昨日下午也增10人確診，其中2人為1月9日到西堤用餐的移工，亦是未在第一時間告知，時隔12天確診已傳給同公司4名同事，指揮中心也對遠雄自由港貿易區進行擴大採檢，預約採檢超過1萬人，昨晚又增加60人染疫，今日上午又驗出4人，累計70人確診，由於仍有多數檢體待驗中，確診數預計會增加。

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桃園市長鄭文燦也於22日上午也在防疫會議上說明初步疫調狀況，由於確診移工是住在共用餐廳的宿舍，每間房約有14至20人，總共有8處宿舍會持續疫調，此外，移工去過的餐廳、教會也會一併調查。

鄭文燦表示，遠雄自由貿易港區屬於管制區，進出需要證件，但裡面工作人員非常多，廠商也非常多，前進指揮所會在整個港區做採檢，預估採撿超過1萬人，廠區內由前進指揮所來負責，社區足跡由桃園市政府負責，透過擴大採檢、疫調採撿方式能找出所有足跡。

機場群聚事件爆發後，指揮中心將前進指揮所設在桃機，隨著西堤傳播鏈外擴，前進指揮所是否會移師遠雄自貿園區，下午指揮中心記者會有望說明。