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北榮週末萬人疫苗門診「莫德納搶光」　高端還有1000多劑可預約

▲▼台北榮總疫苗施打。（圖／記者張榮恩攝）

▲台北榮總院長陳威明。（圖／記者張榮恩攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

Omicron疫情來勢洶洶，台北榮總於過年前最後一個週末加開新冠疫苗追加劑特別門診，今（22）日上午開打。院長陳威明表示，這兩天共提供1萬劑疫苗，分別為1000劑莫德納、4000劑BNT與5000劑高端，目前僅莫德納全數約滿，下午的BNT則剩2000多劑，而週日的高端1000多劑名額，呼籲有需求的民眾儘速預約。

中央流行疫情指揮中心近日表示，COVID-19變異株Omicron於各國迅速傳播，為積極因應病毒變異株對國內防疫造成之威脅，建議已完整接種COVID-19疫苗，且間隔前一劑滿12週之18歲以上民眾，追加接種第三劑COVID-19疫苗。

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北榮總配合國家政策，於過年前最後一個週末（1/22、1/23）全院動員，加開COVID-19疫苗追加劑接種特別門診，週六上、下午分別提供莫德納與BNT疫苗，週日全天候接種高端，只開放網路預約，不開放現場、電話及臨櫃掛號。

▲▼台北榮總疫苗施打。（圖／記者張榮恩攝）

▲第一名接種疫苗的洪小姐。

陳威明表示，此次週末疫苗接種站是專案任務，總共動員250名同仁，9線醫師評估病情、11線報導、36線施打。若之後中央有需要，北榮還會再加開特別門診，「我們責無旁貸」。

台北榮總去年本土疫情爆發期間，曾多次支援指揮中心任務，到苗栗、市場執行採檢站，桃園21日晚間暴增60人確診，被問及是否會擔心醫療量能不足？陳威明回應，北榮在過去兩年成功守住醫院，免於院內感染，是多虧平時演練的結果。北榮採檢團隊也隨時待命中，「只要一通電話就會出發」。

今日第一位接種疫苗是為彭小姐，她表示，自己學校在桃園，雖然已經放假了，但還是覺得快點打疫苗比較安全，所以預約了週末特別門診。而自己前兩劑都打莫德納，只有稍微發燒，沒有其他不適症狀，因此第三劑也選擇同廠牌。今早7點就來排隊，打完沒有特別感覺。

北榮副院長侯明志表示，週末特別門診疫苗下午預計接種的BNT只有5成滿，明日接種的高端則有7成，明日門診開放預約到今日下午5時，請符合資格的民眾快點約、快點打，一同提高疫苗施打率，讓大家都能過個好年。

▼台北榮總副院長侯明志。

▲▼台北榮總疫苗施打。（圖／記者張榮恩攝）

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