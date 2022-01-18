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今入境陽性率2.86%　王必勝：不敢樂觀看待桃機疫情

▲王必勝。（圖／資料照）

▲王必勝對桃機疫情不敢樂觀。（圖／資料照）

文／中央社

桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝今天表示，不敢樂觀看待桃機疫情；早上有3架長程航班、共105名乘客，其中有3人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，陽性率2.86%。

王必勝上午在桃園國際機場接受媒體聯訪指出，長程航班落地採檢到昨天已實施一週，共採檢3541人，有229人確診，陽性率6.47%。因為現在出入境人數較少，確診率看起來是微降，但是每一架班機差異還是蠻大的，值得再觀察一陣子。

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至於確診防疫人員的疫調狀況，王必勝說，已針對確診者親友同事匡列17人居家隔離、73人自主健康管理，目前每天採驗結果都是陰性，並進行嚴密健康監控，沒有特別狀況，現在就是在等基因定序出爐，今天可能會有結果。

對於記者詢問如何看待桃機疫情狀況，王必勝坦言「都不敢樂觀」，當然，最主要還是要看先前確診防疫人員的感染鏈，假設是新的、是被其他旅客感染，不是原來的傳染鏈，就可以比較放心。

但如果是原有的傳染鏈，因為已經過了很長一段時間，代表桃機裡面還有一些問題，都需等待基因定序出爐再做評判。但無論如何，就是努力地守好機場，希望不要再有新增病例。

王必勝指出，針對桃園機場會跟旅客或行李有接觸的第一線人員的採檢作業還會再延長，「我們的定義是常態性」，在警戒期間都是週二快篩、週五進行PCR，目前還未討論終止的日期。

至於新竹出現零星病例，後續如何處置。王必勝表示，指揮中心會進一步處理，但基本原則都一樣，找到病例後進行匡列、疫調等動作，並擴大採檢，最主要是留意是不是原來的傳染鏈，相關案例仍需要進行分辨。

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