騎士疏忽鈔票漫天飛舞　警民合力尋回近14萬元

▲近14萬元鈔票散落道路附近，民眾幫忙拾取。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導



桃園市龜山區萬壽路二段某家具行前9日晚間出現千元大鈔漫天飛舞的奇景，警方接獲報案後與報案人合力檢拾散落在車道、安全島及路邊的鈔票，清點後發現共有13萬8000元現金及三查金融機構存摺，趕緊通知劉姓失主認領。原來是劉騎乘機車前往桃園辦事時，於途中包包內物品不慎噴飛而未察覺。

▲員警用手電筒找尋草叢中鈔票。（圖／龜山警分局提供）

龜山派出所員警白承平、劉鴻儒於昨晚19時26分許接獲陳姓民眾報案，指在龜山區萬壽路二段458號前車道、安全島及路邊草叢中到處有千元大鈔正隨風飄落，員警趕到現場連忙下車協助，另考量天色昏暗且時逢尖峰時刻車流量大，為維護交通順暢及其他用路人安全，即時通報線上員警曹惟智、梁尊翔前來協助，經由4名員警、民眾並以手電筒通力搜尋，耗時數十分鐘後於現場共拾獲千元鈔現金共計新台幣13萬8000元，以及郵局、玉山銀行等存摺。

▲▼總共找回13萬8000元和存褶。（圖／龜山警分局提供）

員警返回派出所聯繫存摺劉姓失主（60歲），劉民不知道錢不見了驚訝之餘連忙趕至派出所認領。原來是劉民當晚領取公司繳納保險費用所需現金後，將數疊千元鈔、存摺等物放在隨身包包內，騎乘機車自迴龍前往桃園區辦事，豈料於途中包內物品不慎噴飛且未及時察覺，幸好有熱心民眾發現並報案處理。