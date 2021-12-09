鹹粥漲到200！掀「1星VS.5星」評價之戰　女作家：沒愛就不會有恨

網搜小組／趙蔡州報導

台南知名美食「阿堂鹹粥」近日宣布，魚皮鹹粥、魚肚鹹粥從180元漲至200元，消息引發網友1星負評浪潮，評價一度跌到3.6星。對此，作家宅女小紅在臉書直言，「這次的事件證明了，沒有愛就不會有恨吧」，其他網友看了也紛紛贊同說「確實不能理解，180元OK，為何200元就吃不起了」。

▲台南阿堂鹹粥。（圖／翻攝Google地圖）

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宅女小紅6日在臉書粉絲團轉貼，阿堂鹹粥漲價被負評灌爆的新聞，感嘆「我以為東西太貴大家會選擇不要吃，沒想到是去刷負評，這件事證明了沒有愛就不會有恨吧」，接著在下方留言區補充說「我沒有去吃過，我好像很少在台南晃唉，都是有事去了就回來，是否該去台南晃晃了，看有沒有機會因愛生恨」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有網友說，「京都名店大多都有冷氣，如果台南名店也一樣就好了」、「住台南10年還真的沒去吃過這家，但200元我真的不行」、「拉麵幾乎都超過200，怎麼吃一碗魚肚這麼大的粥就不行」、「嫌貴可以不吃，沒吃又留負評，不知道是在評什麼」。

▲調漲消息曝光後，網友在Google發生評分大戰。（圖／翻攝自Google）

另外也有許多網友到Google留1星負評，有人說，「貪得無厭」、「漲太誇張了」、「貴死了，除非調降，不然休想要我去吃」。但也有另一派網友支持店家，給予5星並反駁「嫌貴的人，又有幾個人去吃過，評1星好不好笑」、「因為價格評1星是你的問題吧，吃不起不要丟人現眼」。

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