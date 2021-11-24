嘉義縣清潔隊拆解彈簧床競賽　資源回收再利用

▲▼嘉義縣舉辦趣味清潔隊拆解彈簧床競賽 改裝鏟裝機完勝！（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局主辦拆解彈簧床趣味競賽，23日在嘉義地方法院朴子簡易庭旁空地開賽，共進行2項彈簧床趣味競賽（手工拆解、鏟裝機拆解），各鄉鎮市公所交流切磋技藝；布袋鎮公所奪得手工拆解組第1名，獲獎金8000元，梅山鄉公所奪鏟裝機拆解組第1名，獎金5000元。

環保局說明，以人力手工拆解，每人拆解1連結式床墊需花費20到30分鐘，以鏟裝機拆解，平均5到6分鐘可拆解完1床，整體效率提升5倍，中埔鄉公所也創下無彈簧床堆置紀錄。

公所清潔隊表示，過去手工拆解相當耗費人力與時間，1天平均僅能拆15個，操作鏟裝機加入，1天可拆解50個以上，如今獨立筒彈簧床的排出愈來愈多，難度更繁雜，需利用鏟裝機拆解廢棄床墊外皮，並費工費時拆解床內彈簧，再將分離的廢鐵回收變賣。

環保局長張根穆指出，民間回收業者拆解彈簧床不敷變賣成本，回收意願低，廢彈簧床是較難處理的廢棄物，本縣公所清潔隊每月要面對數百張廢棄床，環保局108年起補助改裝鏟裝機，減少人力耗費，提高效率，透過競賽交流觀摩，以機械取代人力，隊員熟練操作，先利用輪胎壓住床墊，再用機械爪扯開，不到5分鐘便四分五裂，大幅縮減時間。

為讓廢棄物回收更有效率，嘉義縣積極去化廢彈簧床，清潔隊齊心拆解，環保局也將持續推動垃圾量減少及資源回收分類，落實大型回收物清運服務，共同創造優質環境。