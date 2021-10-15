「城中城」罹難者遭火噬難辨、住戶身分混雜　27具遺體仍待指認

城中城大樓在14日清晨2時許發生火警，40年的老舊建物加上堆積雜物，增添救援難度，火勢延燒4個多小時，直到早上7時許才撲滅，由於住戶人數混雜，消防人員展開逐層搜索。

據了解，46位死者中，目前有43具已經移置殯儀館，還有3具還在醫院裡，由於死者外觀遭到火噬、住戶混雜，檢警必須透過指紋進一步比對，目前已完成19具遺體的指認，仍有27具遺體待核對。

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