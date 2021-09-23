加入CPTPP衝擊農業！農委會列3大外銷效益　效仿日本、越南

▲農委會主委陳吉仲。（圖／翻攝自YouTube／行政院開麥啦-2）



記者黃巈禾／台北報導

經濟部政務次長陳正祺22日表示，台灣已正式遞件申請加入太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。行政院各部會23日在會後記者會進一步說明。農委會主委陳吉仲坦言，加入CPTPP衝擊農業，以日本跟越南為例，零關稅的期程可以有16年到21年不等，可在這段期間做產業結構的調整。

倘加入CPTPP要求全面或大幅取消關稅及非關稅措施，進口產品勢必增加，將導致我農業產值與糧食自給率下降，對我國農業來說，影響將遠大於加入WTO之市場開放承諾。

對於農業衝擊，陳吉仲表示，加入CPTPP當然對國家是正面發展，而農業部門會遭受衝擊，這幾年都有在做完整的評估，用CPTPP的11個會員國，以日本跟越南為例，零關稅的期程可以有16年到21年不等，可以在這段期間做產業結構的調整。

陳吉仲指出，有保留一定的比例不是零關稅的，包括越南有超過3%以上的產品不是零關稅，日本也有超過2.8%，意思是有幾百品項的產品，且大部分是農產品不在零關稅裡面，因此模擬各式各樣跟這些國家談判的時候，以日本、越南可能的模式，作為台灣加入CPTPP跟各會員國談判的基礎，基本上該保護到的都會保護到，其它不受影響的就會放到零關稅的期程。

此外，農委會23日列出若加入CPTPP3大外銷效益，包括「享受CPTPP會員優惠關稅，有助拓展國外市場」、「原料進口多樣化，有利農產加工」，以及「出口潛力農產品」。

農委會表示，各國競相洽簽自由貿易協定（FTA）與經濟夥伴協定（EPA），已對我農產品之海外市場競爭力造成影響，例如日本與泰國簽有FTA，因此，台灣毛豆銷至日本市場之關稅（6%）即較泰國毛豆銷日零關稅為高；此外，日本給予菲律賓產品普遍性優惠（Generalized Systemof Preferences，GSP）待遇，針對菲蕉進口所課關稅僅5.5%至9.1%，而台蕉則仍需面對20至25%關稅，致使我香蕉在日本市占率逐漸下降；加入CPTPP後，我農產品可享受會員提供之優惠關稅，將有助於我優質農產品外銷；此外，亦有利於吸引各國農企業來台投資，運用台灣技術優勢生產及加工出口。

農委會指出，原料進口多樣化，有利農產加工：加入CPTPP後取消農產原料進口關稅，業者進口國外原料成本降低且多樣化，產品將因而具有國際競爭力，有利我農產加工業之發展；出口潛力農產品包括鮪魚、石斑魚、胡蝶蘭、魷魚、毛豆、吳郭魚、鴨蛋、香蕉、番石榴、馬拉巴栗及菇類等。