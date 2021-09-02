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大碗公、麻古、老江紅茶都上榜　高雄飲冰品「不合格名單」曝

▲▼麻古、老江紅茶都上榜，高雄飲冰品抽驗「不合格名單」公布。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄飲冰品抽驗「不合格名單」公布，大碗公冰塊牛奶微生物衛生標準違規。（圖／高雄市衛生局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市衛生局今（2）日公布飲冰品稽查結果，抽查包含手搖飲店、咖啡店、超商、冰果店等，初驗結果有8件不符規定，當中包含高雄知名的老江紅茶、大碗公冰以及麻古茶坊都上榜，再次抽驗結果仍有3件不符規定，已移請所轄衛生局辦理，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局指出，這次啟動飲品稽查抽驗計畫，針對轄內手搖飲店、大腳桶、青草茶飲店、咖啡店、超商、冰果店等場所販售的飲品聯合稽查抽驗，共計151件檢體。

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▲▼麻古、老江紅茶都上榜，高雄飲冰品抽驗「不合格名單」公布。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄衛生局出動稽查飲冰品抽驗。（圖／高雄市衛生局提供）

其中，包含飲料80件、冰塊及冰品31件、配料25件、茶葉15件，初驗結果有8件（7件茶飲、1件冰品）不符規定，經通知業者限期改善，再次抽驗結果仍有3件不符規定，已移請所轄衛生局辦理。

▲▼高雄市政府衛生局110年飲冰品抽驗不符合規定名單。（圖／高市衛生局提供）

▲高雄市政府衛生局公布110年飲冰品抽驗不符合規定名單。（圖／高市衛生局提供，點圖可放大

高雄市政府衛生局110年飲冰品抽驗不符合規定名單

1.源山青草行（白鶴靈芝）：原料農藥殘留超標，函移所轄衛生局辦理。
2.一青冬紅（薄荷）：原料農藥殘留超標，函移所轄衛生局辦理。
3.阿洲小吃部亞洲活海鮮（高山烏龍青茶-頂級款）：衛生標準與規定不符，函移所轄衛生局辦理。
4.農湖海產（高山烏龍青茶-頂級款）：衛生標準與規定不符，函移所轄衛生局辦理。
5.大碗公冰.甜品鳳山店（冰塊牛奶）：衛生標準與規定不符，腸桿菌科超標，函移所轄衛生局辦理。
6.麻古茶坊茄萣仁愛店（葡萄柚果粒蜜茶）：衛生標準與規定不符，經限期改善後再次抽驗複驗合格。
7.國津青草茶舖（薄荷茶 ）：衛生標準與規定不符，大腸桿菌群超標，經限期改善後再次抽驗複驗合格。
8.麻古茶坊仁武八卦寮店（錫蘭紅茶）：衛生標準與規定不符，大腸桿菌群超標，經限期改善後再次抽驗複驗合格。
9.茶芝飲（青茶）：衛生標準與規定不符，大腸桿菌群超標，經限期改善後再次抽驗複驗合格。
10.老江紅茶瑞豐店（紅茶）：衛生標準與規定不符，大腸桿菌群超標，經限期改善後再次抽驗複驗合格。

▲▼麻古、老江紅茶都上榜，高雄飲冰品抽驗「不合格名單」公布。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高山烏龍青茶-頂級款微生物衛生標準違規。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼麻古、老江紅茶都上榜，高雄飲冰品抽驗「不合格名單」公布。（圖／高雄市衛生局提供）

另外，這次也抽驗15件茶葉原料檢驗農藥殘留，共有2件白鶴靈芝與薄荷檢出農藥不符規定，衛生局已飭令同批產品下架並追溯來源，白鶴靈芝與薄荷分別移請所轄衛生局處辦；14件生配料分別檢驗防腐劑、著色劑全數均符合規定；6件珍珠奶茶檢驗總糖量及總熱量標示符合規定。

衛生局表示，衛生指標菌如果超過標準，表示業者在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成。

▲▼麻古、老江紅茶都上榜，高雄飲冰品抽驗「不合格名單」公布。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄飲冰品抽驗「不合格名單」公布。（圖／高雄市衛生局提供）

相關業者按食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款規定，限期改正；屆期未改正者，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。白鶴靈芝與薄荷檢出農藥殘留不符規定，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

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不合格冰品高雄衛生局老江紅茶麻古茶坊大碗公

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