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家長關心上網成癮忽略「網路性剝削」　國小受害者4年劇增破200%

▲▼兒少網路性剝削犯罪人次增加，家扶基金會呼籲「5要上網安全」守則。（圖／家扶基金會）

▲兒少網路性剝削犯罪人次增加，家扶基金會呼籲「5要上網安全」守則。（圖／家扶基金會）

記者林育綾／綜合報導

很多家長關心小孩網路成癮，卻忽略了「網路性剝削」危機！根據衛福部統計，兒少性剝削案件呈現逐年攀升趨勢，其中在網路性剝削犯罪人次較4年前增加110.4%；國小受害人與2017年比較成長增幅最多，高達253.8%。家扶基金會提出「5要上網安全」守則，呼籲師長和父母共同維護。

家扶基金會表示，根據衛福部統計，兒少性剝削案件不斷攀升，4年來超過4千8百人受害，其中國小受害人遽增趨勢，值得特別留意，與2017年相較成長率高達253.8%，增加率遠高於國中到大學。而網路兒少性剝削的犯罪成長率也相當驚人，比4年前犯罪人次增加110.4%。

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兒少性剝削加害人通常運用社群網站(49.6%)、通訊軟體(44.8%)，作為接觸兒少主要的媒介；疫情期間也讓許多兒少課餘活動轉移至網路，家扶調查顯示，國小家長觀察孩子課餘時間使用網路的用途，以使用影音平台(Youtube、抖音等)為最多(66.9%)、其次為線上遊戲(30.6%)，而有1/4國小家長表示孩子課餘會使用聊天通訊軟體(26.5%)、瀏覽社群網站(25.1%)，且有一成(11.7%)以上的國小家長表示，不清楚小學生在課外時間使用網路的用途。

由於現行主流社群軟體，一開始並非設計給兒少使用，雖有設年齡門檻，然仍有許多兒少超齡申請帳號使用。近4年來，兒童及少年性剝削當中，國小被害人的比例約佔一成(12%)，但國小受害人增加率最高，家長及孩子都要一齊正視網路潛藏的危機。

▲▼兒少網路性剝削犯罪人次增加，家扶基金會呼籲「5要上網安全」守則。（圖／家扶基金會）

▲家長最關心「網路成癮」，卻忽視網路性剝削。（圖／家扶基金會）

家長最關注孩子使用網路安全的議題，依序為網路成癮73%、網路不當內容（如：暴力、色情等）63.7%、網路交友與陌生訊息58.3%，但僅有14.9%的家長認為網路性剝削需要注意。

另外，男性兒少被害占比升高也值得關注，雖然女性被害人比例還是高於男性，但根據衛福部統計2020年的男性被害人，佔比首度超過2成，佔整體被害人的28.4%。不論兒少性別為何，都需要強化自我保護的知識及能力。

家扶基金會邀請民眾一起積極防制兒少網路性剝削，並呼籲網路「5要上網安全」守則，幫助兒少遠離網路性剝削的危害：

1、要討論：與孩子討論潛藏網路危機，建立網路安全知識。
2、要約定：明確與孩子約定上網規則、時間。
3、要信任：尊重孩子，營造探索空間。
4、要了解：作孩子的朋友，了解孩子喜好的人物主題、上網動向、工具。
5、要設定：開啟安全設定防護機制。

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