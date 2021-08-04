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第五輪51.9萬人打莫德納！明起3天開放預約　2類人可打第一劑

▲▼0803指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫苗預約平台重啟後昨日中午12點結算，指揮中心公布最新第五輪將提供莫德納疫苗，預估符合資格人數51.9萬人，其中能接種第一劑的是7/19中午12時之前登記打莫德納的「65歲以上長者」以及「55歲以上第九類對象」，一共45.1萬人。從8/5上午10點開放預約，8/11開始接種。

指揮中心現行主要以疫苗登記預約平台來安排民眾接種新冠疫苗，從第二輪開始提供本島民眾接種，連續三輪都是提供AZ疫苗，不過現在國內疫苗供貨吃緊，AZ疫苗在現行第四輪接種完成後所剩無幾，第五輪轉提供莫德納疫苗。

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指揮中心表示，將自8月5日上午10時至8月7日中午12時止開放預約接種，符合預約接種資格對象預估人數約51.9萬，並且分兩類：

一、已接種第一劑Moderna疫苗，且至8月11日(含)前已間隔滿28天之第一到三類及孕婦等對象，可接種第二劑(約6.8萬人)。

二、已於7月19日12時前意願登記Moderna疫苗，且為65歲(含)以上長者及 55歲(含)以上之第九類對象，可接種第一劑(45.1萬人)。

指揮中心說明，上述符合預約接種資格者，即得於開放預約期間進行預約，亦將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。此期預約接種預定於8月11日至8月17日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

而指揮中心統計，目前國內AZ疫苗在各縣市還有44.1萬，另有將完成檢驗封緘準備放行的58萬，預期提供現在正在進行的第四輪接種後就所剩無幾；至於莫德納疫苗還有67.9萬，目前有10萬劑在各縣市醫院，如果加上下一輪接種51.9萬，估計中央掌握約剩4~5萬劑莫德納，接下來的疫苗接種供應，得視近期國際採購疫苗抵台狀況，或高端國產疫苗數量累積情況。

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