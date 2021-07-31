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提升疫苗信任需強調「可問責性」　公衛學者：台灣透明度不及英美

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

我國新冠疫苗覆蓋率已逾3成，但指揮中心訂定的接種順序以及預約系統，公平性均遭質疑。公衛學者指出，台灣疫苗政策制定的透明度可以做得更好，但目前預防接種諮詢委員會（ACIP）的會議記錄都很簡略，且只公開決策「結果」，決策過程卻未公開，相較於英國連數學模型都一併上網，在透明度的安排上還有待加強。

台北榮總今（31）日舉辦「協力穩固COVID-19現下、儲備未來」研討會，由陽明交通大學公衛所政策法律組雷文玫副教授針對「疫苗排序的公平與效率」議題進行演講。

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雷文玫表示，疫苗接種政策四大原則分別為福祉、平等、公平與互惠，除了要讓被列在同一順位的人，都有足夠的機會可以打到疫苗外，也需考量生理上、社會上弱勢族群的需求，並讓承擔較高風險者有較高的機會可以打到疫苗。

雷文玫提到，台灣疫苗接種是以保護醫護人員與減少重症機率為優先，這是基於「互惠」原則，醫護與防疫人員冒著被感染風險堅守崗位，的確應該優先讓其接種增加保護力。

她在演講中也舉了英、美兩國接種制度為例，兩國各因不同考量訂出不同接種順位，英國的目標為降低重症綠、死亡率，因此以年齡為優先考量，再來才是健康脆弱的族群與長照機構住民，有別於他國，醫護人員只列在第二順位，這是因為專家認為以職業別造成不僅執行成本高，也有一定難度，一旦認定不精準會影響公平性。而以年齡做區分，則可以讓最多人儘速接種第一劑疫苗。

美國政策則與台灣相近，讓必要工作人員、75歲以上族群列為第二順位，必要工作人員包括警政、消防、物流與食品上下游業者，會有這樣的考量，是因為美國在疫情期間進行各州封鎖，但這類族群的工作性質無法與他人保持6英尺（1.8公尺）的社交距離，因此列入。美國政策也獲民眾認可，在一項民調中，有高達7至8成民眾贊同讓醫療以外的必要工作人員接種。

雷文玫表示，台灣在5月疫情大爆發後，接種順位一再修正，但列在第一類的「政府防疫人員」與第七類的「維持國家安全及社會機能正常運作者」均排在65歲以前，造冊名單具爭議性，政府卻未做出決策依據。

她舉例，因為疫苗有稀缺性，第一類「維持中央與地方運作的政府官員」到底該如何認定？指揮中心並無加以解釋。此外，第七類族群中雙北保母、國考人員、媒體、北北基物流人員、北北基國道客運司機都入列，但物流人員與客運司機都是全台移動，為何只限北北基可接種？指揮中心也未公布考量。

雷文玫提到，若要強化民眾對疫苗決策的信任，最重要的一點就是強化「可問責性」，像是英國發現學習障礙者有較高的死亡與罹病率，因此讓有登錄在案者都可列在優間接種順序，委員會章程、利益迴避規範、議程與潛在的數學模型也公告上網，這都是在強化全民道德實踐機會。但台灣的ACIP會議記錄都很簡略，也未列出政策決定依據，透明度較低也是未來可改善的地方。

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