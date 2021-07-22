6月失業率4.8%創11年來新高！57萬人失業　多8.1萬人沒工作

▲6月失業率4.8%。（圖／行政院主計總處）



記者黃巈禾／台北報導

疫情三級警戒迄今2個月重創經濟，行政院主計總處22日公布6月份失業率，失業率4.8%，較5月上升0.69個百分點，而失業人數多達57萬人，比5月多了8.1萬人。

行政院主計總處表示，6月就業人數為 1130萬 1千人，較上月減少9.7萬人，主因為服務業部門受疫情影響減少9.4萬人；與去年同月比較，減少17.6萬人，上半年就業人數平均為1146.4萬人，較上年同期減少3.2萬人。

行政院主計總處指出，就業者週工時受疫情影響而減少，其中因經濟因素，包括業務

不振、無法找到工時大於35 小時的工作關係，導致工時未達35小時者為98.4萬人，較上月增加19.2萬人。

失業狀況的部分，行政院主計總處說明，6月失業人數為57萬人，較上月增加8.1萬人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加7.2萬人（主要為調查資料時間等待恢復原有工作而無報酬之型態），受部分應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職影響，初次尋職失業者增加9千人；與去年同月比較，失業人數增加9.7萬人。

行政院主計總處指出，6月失業率為4.8%，較5月上升0.69個百分點，較去年同月也上升0.84個百分點，按教育程度別觀察，以大學程度者失業率6.23%最高，高級中等（高中、高職）及國中以下者分別為4.76%及4.09%；按年齡層觀察，15至19歲者失業率9.50%，20至24 歲者13.41%，多為初次尋職，處職場調適階段，且適逢畢業季，因此失業率較高；25至29歲者失業率為7.58%，30至34 歲者降至4.52%。

▼今年6月失業率創下11年來最高。（圖／行政院主計總處提供）

