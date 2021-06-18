影／在家聽演唱會！滅火器樂團獻唱100分鐘　文總加碼48小時看到飽

▲文化總會6月19日晚間8點將重映滅火器樂團「端午謝平安 藝文大匯演」限定演唱會。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

文化總會繼端午節重新上架唐美雲歌仔戲團的《天官賜福慶端午》後，這週六19日晚間8點將重映滅火器樂團「端午謝平安 藝文大匯演」限定演唱會，100分鐘20首歌唱好唱滿，上架後限時48小時免費看；團員更特別各自在家錄了一段影片，感謝辛苦的防疫人員，也讓網友在家就能聽演唱會！

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▲滅火器樂團在去年以演唱會規格，演出100分鐘、多達20首歌曲。（圖／文化總會提供）

文總表示，去年「端午謝平安 藝文大匯演」活動中，滅火器以近乎演唱會規格，在總統府前主舞台演出，全長近100分鐘，含安可曲在內共熱血演唱多達20首歌曲，當時吸引6萬民眾嗨翻凱道，也是滅火器出道以來，第一次大型的非售票戶外公開演出，時間最長、曲目也最多。如今時隔一年，因應民眾居家防疫，則改由線上重映的方式與大家相聚，希望在疫情期間，依舊能帶給大家正面溫暖的力量。

滅火器團員不僅特地為這場限時重映演唱會錄製預告，同時感謝醫護人員以及每個拿出「宅力」在家防疫的大家，更號召火種（滅火器樂團粉絲）19日晚間8點上線聽歌回味，期待未來在現場見到大家。

團員也在影片最後，為大家送上一段祝福的話，「風雨起，乘風破浪，咱攏是無名的英雄，病毒是我們唯一的敵人，同心是我們堅強的武器，台灣是我們的家，自信勇敢是咱的名，面對所有的考驗，I know I’m not afraid.」並由團員們親筆簽名，感謝疫情期間的每一位無名英雄。

▲文化總會6月19日晚間8點將重映滅火器樂團「端午謝平安 藝文大匯演」限定演唱會。（圖／文化總會提供）

滅火器「端午謝平安 藝文大匯演」限時重映演唱會，將於中華文化總會Facebook專頁、YouTube頻道上架，限時48小時重映，自6/19(六)20:00首播起至6/21(一)20:00止，所有人都可透過網路觀看。

▲文總也將上架由「蘋果兒童劇團」授權的2齣兒童劇。（圖／文化總會提供）



而為了讓孩子們居家線上學習之餘也能看戲，文總也將在6/20(日)、6/27(日)連續兩個周日下午3點，重新上架由「蘋果兒童劇團」授權，曾在文總2018城南有意思活動演出的「糖果森林歷險記」及「宇宙星球歷險記」2齣兒童劇完整版，希望藉由兒童劇寓教於樂的方式，家長也能安心地讓孩子們在家追劇。

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