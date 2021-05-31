▲公路客運擴大砍班「衝擊371條路線」，平、假日減幅達5成。（圖／記者湯興漢攝）
記者賴文萱／台北報導
國內本土疫情持續延燒，因應疫情影響，公路總局表示，截至5月28日，共有45家業者提出申請，已核准371條路線，平日減幅51%，假日減幅55%。
根據公路總局彙整資訊，目前全台客運路線有371條申請減班，平日減幅51%，假日減幅55%。其中，一般客運路線有209條，平日減幅32%，假日減幅32%；國道客運路線162條，平日減幅58%，假日減幅65%。
減幅達100%形同停駛的路線包含：基隆客運【1011】四腳亭－基隆 、國光客運【1839】台北－屏東、 國光客運【1806】基隆-南投、國光客運【1812】台北-南方澳、國光客運【1828】台北-彰化、國光客運【1835】台北-阿里山、苗栗客運【5805(A)】竹南→南庄（經頭份、獅頭山）台灣好行、新竹客運【5664A】、新竹客運【5664B】、新竹客運【5664C】。
▲公路客運短期減班路線又增加，平、假日減幅達5成。（圖／記者湯興漢攝）
還有杉林溪客運【6277】溪頭－杉林溪、杉林溪客運【6871】台中－杉林溪（經南投、鹿谷）、南投客運【6669】、台中客運【6187】、彰化客運【6908】、彰化客運【6909】、彰化及員林客運【6870】、彰化客運【6910】、彰化客運【6935】、彰化客運【6936】。
另外，嘉義客運【7218】、屏東客運【8201】、屏東客運【8219】、屏東客運【8240】、屏東客運【8247】、屏東客運【8248】、屏東客運【8249】也都停駛。
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