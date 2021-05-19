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梅雨露曙光！「滯留鋒面」報到時間曝　今午後防雷雨

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲外界都相當期待梅雨替台灣解渴。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

梅雨露曙光！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，下周二晚至下周三滯留鋒面調整至台灣附近，其「熱力（低層暖濕程度）」及「動力（水平及垂直風切）」條件，有激發劇烈天氣及明顯降雨的機率；下周四滯留鋒減弱北移；下周五滯留鋒增強，重返台灣，大氣型態似乎有調整成典型「梅雨滯留鋒」的跡象。

氣象局對9縣市發布「高溫資訊」，天氣晴朗炎熱，今天（19日）中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為「紅色燈號」，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；南投縣、屏東縣近山區或河谷為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣，雲林縣、嘉義縣市近山區或河谷、花蓮縣縱谷為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

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氣象局今晨也對連江縣發布「濃霧特報」，今金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，今隨著鋒面逐漸遠離，天氣較18日穩定些，花東地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後北部、東北部地區及各地山區仍要留意局部雷陣雨，有局部較大雨勢發生的機率；溫度方面，西半部高溫約33至35度，東半部約31、32度，其中在彰化以南近山區或河谷及花蓮縱谷仍有局部36度以上高溫，尤其南投及南部地區有局部38度以上極端高溫的機率，戶外活動請多補充水分，注意防曬。

氣象局說，周四水氣偏少，各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，只有花東地區有零星陣雨，午後宜蘭及西半部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局預報，周五至下周二鋒面在東海及台灣北部海面徘徊，午後雷陣雨轉趨明顯，北部、東北部地區及其他山區有局部雷陣雨，東部及東南部則不定時有局部短暫陣雨。

▼吳德榮指出，最新歐洲模式模擬25日20時地面氣壓及降水圖（下圖左）顯示，滯留鋒南下，即將觸及台灣；美國模式（下圖右）模擬亦類似，唯滯留鋒結構很弱，兩模式皆模擬南海有熱帶擾動發展。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今滯留鋒在北部海面，台灣附近水氣仍多、大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，西半部以午後山區為主，部分平地受影響。

吳德榮分析，周四滯留鋒北移至華中附近，台灣因太平洋高壓籠罩，晴朗穩定，午後山區偶有局部短暫降雨；周五至下周一滯留鋒再南移至北部海面、南北徘徊；周五、周六台灣附近水氣略增，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，西半部以午後山區為主，部分平地受影響；周日、下周一台灣附近水氣略減，午後山區仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，少部分平地略受影響，各地大都為高溫炎熱的天氣，應注意防曬、防中暑；下周二鋒面接近，不穩定度提高，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，下周二晚至下周三滯留鋒調整至台灣附近，其「熱力（低層暖濕程度）」及「動力（水平及垂直風切）」條件，有激發劇烈天氣及明顯降雨的機率；下周四滯留鋒減弱北移；下周五滯留鋒增強，重返台灣，大氣型態似乎有調整成典型梅雨滯留鋒的跡象，「解渴」可期，但能否「紓旱」？則需視調整後大氣型態能持續得夠久。

吳德榮表示，美國（GFS）模式同時的模擬則顯示，在南海的熱帶擾動偏強，阻斷暖濕空氣，使得下周二晚南下的鋒面結構弱、降雨很少，之後的模擬也大相逕庭；儘管歐洲模式校驗的結果常比美國模式準，但並無法保證每次皆如此，而月底梅雨滯留鋒型態的調整，又涉及熱帶擾動、太平洋高壓及滯留鋒之間的交互作用，模擬也無法避免較大的不確定性，故持續觀察、逐步修正是必要的。

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