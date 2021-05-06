「黑道憑什麼當國策顧問？」　國民黨翻出判決書怒問蔡英文

▲國民黨翻出法院文書，揭黃承國有黑道背景。（圖／國民黨臉書）

記者徐政璿／台北報導

民進黨近來陷入與黑道勾結疑雲，國民黨5日揭露，從法院文書中就可找到總統府國策顧問黃承國有黑道背景的相關陳述，總統蔡英文無視其高度爭議的身分與社會觀感不佳的背景，仍聘任黃承國擔任國策顧問，讓有黑道背景的人能直接進入總統府，「黑道憑什麼當國策顧問？」

國民黨指出，根據「臺灣高等法院 97 年聲再字第 346 號刑事裁定書」中提到，「…但因被害人葉永堂邀同具『黑道背景之黃承國』介入，…」。另，「臺灣臺北地方法院 90 年訴字第 745 號刑事判決」也提到，「…但告訴人表示所有事情均由『天道盟的黃承國』處理，…」。足證黃承國過去與黑道之關係密切，並非無據。

國民黨抨擊，黃承國明明有黑道背景，但蔡政府高層卻與他關係密切，2016年尼伯特颱風期間，蔡英文還特地趕去參加黃承國父親黃永盛的壽宴，更聘請黃承國擔任國策顧問，請問蔡英文找一個有黑道背景的人擔任國策顧問，難道是想要黑道治國嗎？

國民黨指出，而最近一支影片更證實，內政部長徐國勇還與黃承國同桌吃飯， 一邊說要打擊犯罪，一邊又讓具有黑道背景的黃承國，堂而皇之的走進總統府，更與行政官員過從甚密，這就是蔡英文掃黑的態度跟決心嗎？

國民黨表示，民進黨是台灣的執政黨，放任黑道的態度，勢必危害台灣治安與人民安全，「一黨之不治，何以天下國家為」，請蔡英文不要神隱，請立刻將黃承國撤職，勇敢地向黑道宣戰。

對於黃承國被控有黑道背景，民進黨林錫耀5日在中常會後表示，今天若用在野黨論調看待這件事，或是用個案審視，有失中立公平立場，一切回到黨制度，循黨機制處理，這樣比較公平。