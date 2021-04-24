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缺水容易引發地震？中研院研究證實了

▲▼日月潭缺水。（圖／羅大鈞授權使用）

▲日月潭缺水情況嚴重。（圖／羅大鈞授權使用）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣面臨56年來最嚴重旱災，除了限水令保障民生用水之外，農委會也力推水源涵養，希望可以留住水源。中央研究院地球科學研究所研究員許雅儒研究發現，台灣的陸地季節儲水量辦化竟與地震發生頻率有關，相關研究也榮登國際頂尖期刊《Science Advances (科學前緣)》。

許雅儒表示，2010年3月4日的甲仙地震（規模6.4）、2012年2月26日霧台地震（規模6.4）及2016年2月6日美濃地震（規模6.6）等中型地震，都發生在2、3月，剛好都在冬末春初水文荷重減少，台灣西部水位較低時發生，夏季則地震較少。

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▲▼ 缺水容易引發地震？中研院研究證實了。（圖／翻攝中央研究院地球科學研究所）

▲2002年至2018年度疊加之淺層及深層地震活動率、地下水位及GNSS反算陸地儲水量之平均月變化。（圖／翻攝中央研究院地球科學研究所）

許雅儒說，台灣西部季節地震活動度在每年2月至4月達到峰值，而在7月至9月下降到最低值，與每年季節陸地儲水量波動呈現負相關，暗示季節水文荷重的變化是驅動地震活動度季節變化的主要機制，台灣東部深層地震的活動亦呈現同樣的行為。

反之，台灣東部淺層地震活動度（<18 km）的季節變化與水文荷重沒有直接關聯，且無法用流體在斷層帶的作用或孔隙液壓變化解釋，顯示有其它的地震觸發機制在誘發地震的過程中扮演重要的角色。

許雅儒指出，台灣乾溼季節分離，因此乾季到溼季時，水文荷重的變化就會影響到陸地儲水量。當陸地儲水量少時，逆斷層的阻力減少，會更容易滑動，引發地震。

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