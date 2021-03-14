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不歡迎投機炒作　台南市政府與內政部、國稅局聯合稽查遠雄建案

▲內政部地政司派員南下與台南市地政局、消保官、工務局、消防局及國稅局辦理聯合稽查，以遏止炒房歪風。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲內政部地政司派員南下與台南市地政局、消保官、工務局、消防局及國稅局辦理聯合稽查，以遏止炒房歪風。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南最近因重大建設持續推動沙崙綠能籌備處有三井outlet 會展中心、工研院南分院、中研院南分院、陽明交大等進駐，產業發展後市可期，市長黃偉哲感謝各界肯定台南未來發展，移居台南投資台南，但是不歡迎任何投機炒房行為。

台南市政府指出，針對有關於媒體報導「無懼打房千人搶買預售屋」相關報導後，內政部地政司派員南下與台南市地政局、消保官、工務局、消防局及國稅局辦理聯合稽查，以遏止炒房歪風。

業者表示該銷售建案已取得建照，待接待中心完工後再擇期公開銷售，3月13日開放抽籤608組，先查驗支票（住宅10萬元，店面20萬元）上午10時結束抽籤後，另外再抽籤205組（1人1户），核對個資並簽訂優先購買權證明單，未約定交易價金，公開銷售後再決定是否簽訂購屋證明單，且不得轉讓第三人。

▲內政部地政司派員南下與台南市地政局、消保官、工務局、消防局及國稅局辦理聯合稽查，以遏止炒房歪風。（圖／記者林悅翻攝，下同）

內政部表示針對14日聯合稽查中發現購屋證明單中並無經紀人簽章，已違反不動產經紀業管理條例規定，將由市府依法開罰，可處新台幣六萬元以上30萬元以下罰鍰，另外初步發現建案未揭示全區各戶預售屋及公設分攤比例，並透過說明會抽籤預購營造搶買風潮，影響交易秩序情事，將請業者提出說明及事證，倘若經釐清足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平情事，將移送公平交易委員會處理，最高可開發2500萬元。

針對目前的房地產市場景氣過熱現象，2021年除了實施實價登錄2.0，不動產交易查核，房地合一稅，納入預售屋移轉以及短期交易課予重稅拉長到5年等改革措施，台南市地政局陳淑美局長呼籲業者自律自重，也提醒此次平均地權條例修法重點中預售屋買受人，若私自轉售紅單給第三人、銷售預售屋者，自行銷售或委託代銷進行紅單炒作，可處15萬元以上、100萬元以下罰鍰。

陳淑美局長表示，此次比較特別的是聯合國稅局一起做聯合稽查，未來房地合一稅新制的實施，將預售屋、特定股權交易也納入房地合一課稅範圍，藉此讓打擊面擴及預售屋炒作，以及個人借公司股權移轉之名、行房地交易之實的鑽漏洞行為，投資人不可不慎。

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