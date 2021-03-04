八里孔雀蛤+蛤蜊800元！老街真實價揭曉　坑殺攤商被曝光

▲網友抱怨這2盤海鮮要價800元。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在網路上PO文抱怨，去八里渡船頭老街吃了2盤孔雀蛤、炒蛤蜊，竟然要價800元，掀起其他網友正反意見熱議。至於是否有出現坑殺觀光客的狀況，八里左岸觀光發展協會人員特地實際走訪老街10家攤位，調查結果發現，平均每盤單價才200元。

該名網友在臉書「爆料公社二社」PO文表示，他在八里渡船頭老街閒逛時，看到有一間賣海產的店家，於是點了一盤當地獨有的孔雀蛤，另外還點了一盤炒蛤蜊，搭配半路買的烤玉米一起吃，結帳時卻遭到震撼教育，「這兩盤800元 ，不含玉米。」因此懷疑自己在觀光區消費被當成「盤子」。

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▲八里渡船碼頭。（圖／翻攝自Google地圖）

消息傳開後，有網友覺得原PO吃到的海鮮價格確實比一般行情貴，但也有人認為他消費前應該先問價格，只能說是一個願打一個願挨。不過，新北市八里左岸觀光發展協會理事長邱毓奇出面澄清，前往實地考察後發現，現場大約有10家攤位有販售孔雀蛤、蛤蜊，但平均每盤的價格才200元左右，是文章中單盤價格的一半。

對此，八里區公所也表示，八里老街的在地店家大多都是經營多年的老店，價格普遍都很透明，過去也沒有發生消費糾費，但每逢週六、日都會有外來業者擺攤，建議民眾點餐前還是先詢問一下價格比較好。