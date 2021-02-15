最有錢的「體壇巨星」不是費爸　「伽利略」努力交配年賺28億

圖、文／CTWANT

先前《富比世》排行榜曾列出2020年「全球運動員身價排行榜」，第一名是由網球傳奇巨星費爸（Roger Federer），第二名則是足球名將C羅（Cristiano Ronaldo）、第三名梅西（Lionel Messi）。但如果放眼全生物來看的話，收入最高的「運動巨星」並不是他們，而是一匹名為「伽利略（Galileo）」的賽馬，他的身價高達1.8億英鎊（2.49億美金），遠遠超過費爸，甚至超過C羅與梅西的總和。

根據《太陽報》報導指出，這批名為「伽利略」的賽馬，曾在2000年至2001年的8場比賽中拿下6次冠軍。之後他便引退，在愛爾蘭的過著他退休生活。但不比賽也不代表他完全沒事情做，由於他優異的基因與亮眼的比賽成績，使他成為熱門的「種馬」，而他在2020年就曾與120匹母馬交配，每次費用高達60萬英鎊（折合新台幣約2333萬元），總共賺進7200萬英鎊（折合新台幣約28億元），而報導中表示「伽利略」的身價高達1.8億英鎊（2.49億美金）。

而根據《富比世》的「2020年全球運動員身價排行榜」，第一名是由網球傳奇巨星費爸（Roger Federer）以1.06億美元拿下，第二名則是足球名將C羅（Cristiano Ronaldo）的1.05億美金、第三名梅西（Lionel Messi）的1.04億美金。賽馬「伽利略」的身價不僅贏過費爸，甚至是還超過C羅與梅西的身價總和。

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報導中也指出，伽利略的後代們，2020年在英國與愛爾蘭就贏得了將近500萬英鎊（折合新台幣約2.04億元）的獎金收入，2019年在整個歐洲地區贏得約630萬英鎊（折合新台幣約2.43億元）的收入。

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