　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最有錢的「體壇巨星」不是費爸　「伽利略」努力交配年賺28億

圖、文／CTWANT

先前《富比世》排行榜曾列出2020年「全球運動員身價排行榜」，第一名是由網球傳奇巨星費爸（Roger Federer），第二名則是足球名將C羅（Cristiano Ronaldo）、第三名梅西（Lionel Messi）。但如果放眼全生物來看的話，收入最高的「運動巨星」並不是他們，而是一匹名為「伽利略（Galileo）」的賽馬，他的身價高達1.8億英鎊（2.49億美金），遠遠超過費爸，甚至超過C羅與梅西的總和。

根據《太陽報》報導指出，這批名為「伽利略」的賽馬，曾在2000年至2001年的8場比賽中拿下6次冠軍。之後他便引退，在愛爾蘭的過著他退休生活。但不比賽也不代表他完全沒事情做，由於他優異的基因與亮眼的比賽成績，使他成為熱門的「種馬」，而他在2020年就曾與120匹母馬交配，每次費用高達60萬英鎊（折合新台幣約2333萬元），總共賺進7200萬英鎊（折合新台幣約28億元），而報導中表示「伽利略」的身價高達1.8億英鎊（2.49億美金）。

而根據《富比世》的「2020年全球運動員身價排行榜」，第一名是由網球傳奇巨星費爸（Roger Federer）以1.06億美元拿下，第二名則是足球名將C羅（Cristiano Ronaldo）的1.05億美金、第三名梅西（Lionel Messi）的1.04億美金。賽馬「伽利略」的身價不僅贏過費爸，甚至是還超過C羅與梅西的身價總和。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導中也指出，伽利略的後代們，2020年在英國與愛爾蘭就贏得了將近500萬英鎊（折合新台幣約2.04億元）的獎金收入，2019年在整個歐洲地區贏得約630萬英鎊（折合新台幣約2.43億元）的收入。

延伸閱讀
北上趁早出發！國道車潮塞爆　恐塞18小時
包5千給女友爸媽被嗆「不貼心」他怒放生　網一面倒支持
畢書盡寵溺摟妻：我的女王和公主！　「曬一家3口溫馨照」粉碎家庭問題傳言

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
初四「七大禁忌」懶人包　做錯小心衰整年
快訊／日本3天內連3震！　深度僅10km
快訊／國道1號客運火燒車！　車流大回堵
iPhone 13跟進Android手機　待機畫面顯示Alw
霸停家前！屋主「側吻封印」秀倒車神技　萬人朝聖
PTT女神戴眼鏡素顏曝光　網驚：認不出

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6年相親20次！一交往「每周至少噴8千」慘遇曝光　75K哥恢單月存4萬

2021年4轉運妙招公開！「2+0+2+1=5」五路財神到你家

最有錢的「體壇巨星」不是費爸　「伽利略」努力交配年賺28億

初四「七大禁忌」懶人包！　命理專家：做錯小心衰整年

喜收老婆800元紅包！人夫一算傻了：這樣對嗎？　釣出更慘結局

部桃專案3423人全採檢完！鄭文燦：19日陸續恢復營運

PTT女神小馮穿襯衫「露香肩」！戴眼鏡素顏曝光　網驚呼認不出

今晚快抱走600萬！東森幣樂透「神人狂中109萬」...再爽拿獎品破211萬

西部國道3路段「紫爆」！國5北上時速40↓雪隧回堵5.5公里

快訊／冷氣團要來了「最低溫探8℃」　變天轉雨時間曝

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

6年相親20次！一交往「每周至少噴8千」慘遇曝光　75K哥恢單月存4萬

2021年4轉運妙招公開！「2+0+2+1=5」五路財神到你家

最有錢的「體壇巨星」不是費爸　「伽利略」努力交配年賺28億

初四「七大禁忌」懶人包！　命理專家：做錯小心衰整年

喜收老婆800元紅包！人夫一算傻了：這樣對嗎？　釣出更慘結局

部桃專案3423人全採檢完！鄭文燦：19日陸續恢復營運

PTT女神小馮穿襯衫「露香肩」！戴眼鏡素顏曝光　網驚呼認不出

今晚快抱走600萬！東森幣樂透「神人狂中109萬」...再爽拿獎品破211萬

西部國道3路段「紫爆」！國5北上時速40↓雪隧回堵5.5公里

快訊／冷氣團要來了「最低溫探8℃」　變天轉雨時間曝

柯文哲2月底公布後疫情時代白皮書　拚2021年數位轉型

5歲腦疾女童腸管破裂猝死　遭姨婆長期「燙身抽鞭」慘淪洩憤工具

桃園八德透天厝火警「4人受困」　14歲女OHCA　送醫恢復生命跡象

柯文哲自稱擁護中央、誇陳時中！老實樹立刻倒　網友笑翻

友人欠錢他慘被擄！「滾水淋頭、鐵筷夾指」全身傷　5惡煞下場慘

以色列研究：輝瑞新冠疫苗效力達94%　所有年齡層皆有效

側寫／零反差女星Janet「工作前練咬字」稿子全是拼音

振興經濟六都拚第一　台中「購物節＋女麗購」結合東購再創佳績

邵翔婚禮「交換戒指」畫面甜炸！　心疼小蠻懷孕：別再吐血了

加密貨幣「狗狗幣」太集中　馬斯克：全力支持主要持有人出售

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

國道北上車潮塞爆　時速低於40公里

「王爺這次生氣了」　南鯤鯓代天府除夕曾抽不出國運籤

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

11°C開工爆凍返冬！恐有冷氣團

快訊／冷氣團要來了「最低溫探8℃」　變天轉雨時間曝

要到台北工作　退伍男抽到「太子廟籤王」車禍昏迷

大掃除挖出全新連號舊鈔　1.3萬網看呆

鎮瀾宮國運籤出爐　家門自有保平安

吃豬血糕假牙變黑紫！他質疑：放多少色素　店家回應了

大年初四迎財神　民俗專家示警：這些供品會爆雷

抽中「下下籤」才難得　數學家告訴你宮廟沒說的祕密

牛年4生肖恐陷破財危機！專家曝化解神招

初四迎財神懶人包　掌握3眉角財源滾滾一整年

更多熱門

相關新聞

初四七大禁忌　命理專家：做錯衰整年

初四七大禁忌　命理專家：做錯衰整年

偵查隊刑警幫毒蟲掉包尿液　受驗者嘻笑露餡

偵查隊刑警幫毒蟲掉包尿液　受驗者嘻笑露餡

69歲黃鶯鶯為愛遠嫁「癌夫竟出軌」

69歲黃鶯鶯為愛遠嫁「癌夫竟出軌」

過年追劇榜曝　這部國片榮登Netflix台灣冠軍

過年追劇榜曝　這部國片榮登Netflix台灣冠軍

鍾麗緹拍全家福穿超辣！上下都露

鍾麗緹拍全家福穿超辣！上下都露

關鍵字：

周刊王賽馬賽馬伽利略

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

合照比OK手勢　環球影城員工開除

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

起底愛莉莎莎高學歷背景！

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

1小時喝掉7.2kg紅豆湯！　當年大胃王女帝是她

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面