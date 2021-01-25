確診者來過　moominlu bakery全面消毒：2月中以前不開放到店取貨

▲889、890公共場所活動史。（圖／曾梓倩製）

記者黃士原／台北報導

關於衛福部立桃園醫院群聚感染後續，指揮中心25日公布案889、案890的足跡，包含了桃園八德區的大湳市場、全聯（八德東勇店）、Moominlu Bakery，以及桃園區的星上星港式飲茶。其中網購烘焙工作室Moominlu Bakery表示，店裡已全面消毒，同時在2月中以前都不開到店取貨，後續會再觀察。

指揮中心25日公布案889、案890的足跡，1/19下午10：00～11：00曾去桃園八德區大湳市場、傍晚17：40～19：50去星上星港式飲茶，1/21下午16：00～17：00曾去全聯八德東勇店，1/22下午14：40～15：20在Moominlu Bakery，1/23上午10：40～11：30還有去大湳市場。

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Moominlu Bakery表示，「因為我們這邊主要是網路工作室，所以店址一個月只會開一兩次讓訂購者取貨」，目前1月只開放22日，之後的取貨日也都暫時取消，目前2月中以前暫時都不開放到店取貨，所以也不會有消費者前來購買的情形。

至於宅配的部分，Moominlu Bakery表示昨天消毒完過後，還是會照常出貨，但如果有客人要取消宅配，Moominlu Bakery也會直接退款。

同時也有確診者上門的星上星港式飲茶，餐廳強調室內已經使用漂白水消毒兩次，並把碗筷再洗滌過，抹布也已經全面丟掉更換新的，使用過的衛生紙也都一併做丟掉處理，「今晚會討論明天是否營業」。