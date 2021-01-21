手搖店鮮奶茶是「真鮮奶」？內行人破解業界機密：要有這標示

▲專家詳解鮮奶、牛奶的差別。（影／翻攝自YouTube／元食cafe）



記者崔子柔／綜合報導

走在街頭有各式各樣的手搖飲料可選擇，也有多數店家推出「鮮奶類」飲品，不過並不是每間喝起來都一樣香濃，就有專家指出，營業用的牛奶和消費者期待的鮮奶可能有誤差，也透露可以辨別的方式。

常分享咖啡知識的YouTube頻道「元食cafe」日前表示，是鮮奶或牛乳最主要的方式是從產品名稱辨別，食藥署規定，成分為100%生乳才能叫做鮮奶，如果名稱是牛乳，就代表主要原料是牛奶，但有經過一些加工調味，另也能從行政院農委會的「鮮奶標章」來辨識。

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▲鮮奶類飲品相當熱銷。（圖／記者許力方攝）

元食cafe也說，牛乳品質可能受到季節、乳牛吃的飼料影響，所以大型加工廠收集生乳後，會先把乳脂肪、乳蛋白分離，後續再依需求添加，穩定鮮奶的品質，有些標榜無調整的品牌會更接近天然牛奶，品質則較為不穩定。

元食cafe表示，許多店家為了維持牛奶類產品的口味，會選用咖啡專用牛奶或營業專用牛奶，甚至是取名很籠統的自然牛奶，這些成本都較鮮奶低，可能是用還原乳或冰磚奶，或乳含量不達100%，雖然不代表不好，但可能和消費者期待的「鮮奶」有落差，不過最重要的是要標示清楚，別讓消費者誤解。