　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婆婆認先生前妻當乾女兒　她不滿2人視訊開酸！找老公訴苦還被罵

▲夫妻爭吵,情侶,婆媳問題,軟爛老公,兩性,感情,婚姻。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲婆婆與先生前妻關係密切，讓她不滿。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pakutaso）

記者崔子柔／綜合報導

婆媳之間的相處常會是人妻的抱怨話題，如果又扯上老公的前任，那事情會變得更棘手。就有一名媽媽表示，她對婆婆常稱讚前妻不是滋味，跟老公抱怨時還罵沒禮貌，讓她猶豫要不要向婆婆道歉。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，她在坐月子的時候婆婆一直提到前妻，說他們認識不久，是沒有緣分才分開，也不避諱地直接在她面前視訊稱讚前妻孩子可愛，之後她姑姑有從中緩解，要婆婆別再提到前妻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

▲原PO發文抱怨。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

不過原PO昨日又看見婆婆和前妻視訊，忍不住酸「要不要電話拿給我老公跟他續續舊」，婆婆便氣憤回「這是我們的事，我把她認乾女兒我自有分寸說那什麼話」，原PO仍不滿回嘴「就不要以後有什麼糾纏」，對方一聽就氣得轉身出門。

原PO事後和老公訴苦，沒想到被對方罵「沒禮貌」，她雖然心裡很不是滋味，但也想著以後還要每天相處，到底該不該道歉。

不少網友能了解原PO不滿的點，表示「妳的反應很正常，沒人受得了好嗎」、「不用！尊重是互相的，她有尊重妳的感受嗎？倒是老公反應很重要」、「如果是我也會很不舒服」，但也有人勸她和婆婆和解，「如果認乾女兒，其實視訊也沒什麼」、「如果婆婆是疼愛妳的，道個歉何妨呢？」、「沒有人必須要為了一個人跟另一個人反目。心裡面一定酸透了不好受，慢慢讓互相找出相處之道吧」。

▼也有網友覺得原PO當時說出口的話太衝動。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

ET快訊
搭飛機千萬別喝這個！網紅空姐曝「超噁內幕」：從沒洗過
接受日媒專訪　柯文哲表態2024選總統：2條件開放核災食品
SWAG「知名長腿女神」高檔援交直擊　喊價陪睡鍍金賣
摩斯女店員染疫！客人怕點餐中鏢　醫「一理由」揭他更危險

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

YouTube創辦人「28歲卡奴變百億富豪」　回台內幕曝！全為2個人

換Power變主機板壞！維修費1600→9000　她怒報警：養貓錯了嗎

進入大規模社區疫情指標曝　醫籲做3件事：我們處在關鍵十字路口

婆婆認先生前妻當乾女兒　她不滿2人視訊開酸！找老公訴苦還被罵

部桃4波傳播9確診「醫院環境可能早有問題」　外籍看護恐成未爆彈

摩斯女店員染疫！客人怕點餐中鏢　醫「一理由」揭他更危險

染疫夫妻曾到南門市場　桃園人哀號「完蛋了！」被網友打臉到刪文

全台周四起變天降雨熱區曝　今「大寒」清晨8.3℃！白天飆27度

自強號小情侶狂喇5分鐘！她睜眼驚見「舌頭露出」　崩潰求救列車長

和平醫院封院是正確決定嗎？內行人揭「恐怖教訓」：根本災難

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

部桃院內感染「擴散到社區」　專家邱政洵：已是第4波傳播

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

邱鋒澤「M屬性」笑認：她越吐槽我越喜歡！　采子過年揪老闆圍爐「可以是比較好」

台灣「唐吉軻德」西門店1/19開幕　24小時營業...優惠商品搶先公開！

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

WHO獨立小組批陸政府、譚德塞　隱匿疫情導致病毒「全球擴散」

案863本土病例傳給3人　接觸者「丈夫、女兒、同事」全中

消毒現場曝！20化學兵全副武裝 病患轉院前「行李、走道全噴一遍」

部桃9人確診！醫護家人也染疫 陳時中：屬於強勢變異病毒株

YouTube創辦人「28歲卡奴變百億富豪」　回台內幕曝！全為2個人

換Power變主機板壞！維修費1600→9000　她怒報警：養貓錯了嗎

進入大規模社區疫情指標曝　醫籲做3件事：我們處在關鍵十字路口

婆婆認先生前妻當乾女兒　她不滿2人視訊開酸！找老公訴苦還被罵

部桃4波傳播9確診「醫院環境可能早有問題」　外籍看護恐成未爆彈

摩斯女店員染疫！客人怕點餐中鏢　醫「一理由」揭他更危險

染疫夫妻曾到南門市場　桃園人哀號「完蛋了！」被網友打臉到刪文

全台周四起變天降雨熱區曝　今「大寒」清晨8.3℃！白天飆27度

自強號小情侶狂喇5分鐘！她睜眼驚見「舌頭露出」　崩潰求救列車長

和平醫院封院是正確決定嗎？內行人揭「恐怖教訓」：根本災難

水晶蝦大王竟是「啃老族」　榨乾植物人爹3000萬！黑道逼姊讓豪宅

瘋電影／一步一步的愛　鰥夫照顧獨生女終於成就第二春

美準國務卿：中國無疑是最大挑戰　美國應重返領導國際組織

農曆年前買車必看攻略！新舊年式折價差很大、舊換新報廢多賺1萬

YouTube創辦人「28歲卡奴變百億富豪」　回台內幕曝！全為2個人

268元可享蔬菜吃到飽　高雄這2家聚火鍋也有加設「自助吧」

余文樂溜兒棄百萬勞力士　改戴4,500元秒殺款G-SHOCK

阿根廷規模6.8地震後「5餘震猛搖」　柏油路裂巨縫、房屋整棟垮

小一童對監視器報告：媽媽我考97分　21秒落寞背影惹哭上億網友

陳昊森2年前認愛模特兒女友！　豪送名牌包…甜蜜合照曝光

0℃太平山驚見超大包肌肉男！　身分曝竟是「神雕學霸」

生活熱門新聞

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

部桃院內感染傳社區！　專家：已是第4波傳播

即／部桃護理師染疫　丈夫是輔導老師

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

疫情擴大！前台大醫：別去那個今天開幕的店

店員染疫！客怕點餐中鏢　醫這樣說

新冠病毒2度猛攻「醫護身亡」他嘆：台灣不能變這樣

染疫夫妻曾到南門市場　他喊「完了」被打臉刪文

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

自強號情侶狂喇5分鐘　她睜眼驚見防疫破口

7歲妹住漏風屋　床擠4人垃圾當牆

部桃8天9確診　重症醫曝脫口罩方法

北捷營運20年還會虧損　內行人揭關鍵

台南取消鹽水蜂炮　網正反議論

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

花666網購可水洗提袋！林進拆開一看撕爛：我X你媽

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

小S 2年前神預言　狠酸鄭爽：心機超重！

太空垃圾墜落首爾！宋仲基知情

部桃院內感染傳社區！　專家：已是第4波傳播

即／部桃護理師染疫　丈夫是輔導老師

鄭爽連3任都撕破臉！陸網瘋朝聖張翰預言文

鄭爽再爆新音檔！母要求「感情結束，孩子就送人」

是張恒出軌！鄭爽一聽哭整晚　2度發文

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

楊志良搭捷運「拉下口罩」！照片曝光網傻眼

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

更多

最夯影音

更多
群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中
部桃院內感染「擴散到社區」　專家邱政洵：已是第4波傳播

部桃院內感染「擴散到社區」　專家邱政洵：已是第4波傳播

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

邱鋒澤「M屬性」笑認：她越吐槽我越喜歡！　采子過年揪老闆圍爐「可以是比較好」

邱鋒澤「M屬性」笑認：她越吐槽我越喜歡！　采子過年揪老闆圍爐「可以是比較好」

台灣「唐吉軻德」西門店1/19開幕　24小時營業...優惠商品搶先公開！

台灣「唐吉軻德」西門店1/19開幕　24小時營業...優惠商品搶先公開！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面