婆婆認先生前妻當乾女兒　她不滿2人視訊開酸！找老公訴苦還被罵

▲婆婆與先生前妻關係密切，讓她不滿。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

婆媳之間的相處常會是人妻的抱怨話題，如果又扯上老公的前任，那事情會變得更棘手。就有一名媽媽表示，她對婆婆常稱讚前妻不是滋味，跟老公抱怨時還罵沒禮貌，讓她猶豫要不要向婆婆道歉。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，她在坐月子的時候婆婆一直提到前妻，說他們認識不久，是沒有緣分才分開，也不避諱地直接在她面前視訊稱讚前妻孩子可愛，之後她姑姑有從中緩解，要婆婆別再提到前妻。

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▲原PO發文抱怨。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）



不過原PO昨日又看見婆婆和前妻視訊，忍不住酸「要不要電話拿給我老公跟他續續舊」，婆婆便氣憤回「這是我們的事，我把她認乾女兒我自有分寸說那什麼話」，原PO仍不滿回嘴「就不要以後有什麼糾纏」，對方一聽就氣得轉身出門。

原PO事後和老公訴苦，沒想到被對方罵「沒禮貌」，她雖然心裡很不是滋味，但也想著以後還要每天相處，到底該不該道歉。

不少網友能了解原PO不滿的點，表示「妳的反應很正常，沒人受得了好嗎」、「不用！尊重是互相的，她有尊重妳的感受嗎？倒是老公反應很重要」、「如果是我也會很不舒服」，但也有人勸她和婆婆和解，「如果認乾女兒，其實視訊也沒什麼」、「如果婆婆是疼愛妳的，道個歉何妨呢？」、「沒有人必須要為了一個人跟另一個人反目。心裡面一定酸透了不好受，慢慢讓互相找出相處之道吧」。

▼也有網友覺得原PO當時說出口的話太衝動。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

