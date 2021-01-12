屏東瑞光夜市要關了！傳地主2億元賣出　100個攤販苦笑收店

▲屏東瑞光夜市要熄燈，許多攤販面對突然的消息感到措手不及。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東市瑞光夜市突然傳出收攤，據傳地主們因分財產談不攏，打算以2億元價格賣給土地開發公司，導致100多個攤販在無預警的情況下遷攤。對此，瑞光夜市管委會表示，縣府當初安置他們到瑞光夜市的地點，如今發生變故，希望縣府可以再次出面幫忙。

瑞光夜市近日貼出公告，表示夜市只營業到3月21日，讓在地有20年傳承的老夜市即將走入歷史。瑞光夜市攤販管理員洪順香表示，瑞光夜市鼎盛時期有176攤，數量最少時有5、60攤，現在有100多攤上下。

▲也有攤販尋找新地點，擔心老顧客會找不到。（圖／東森新聞）



洪順香說，20年前在廣東路夜市擺攤，因佔用但路而屢遭檢舉、警方取締，讓許多攤販叫苦連天，直到縣府及相關單位協調，才遷到瑞光夜市的地址，但無奈時代變遷導致人潮銳減，現在生意大不如前。

據了解，瑞光夜市是4、5名地主的私人土地，由於年紀漸高，子女分產有問題，才決定將賣給土地開發公司換成現金，要求攤販在3月21日搬離。

▲瑞光夜市管委會希望縣府可以出面幫忙。（圖／東森新聞）



「有點措手不及啦」許多攤販苦笑著繼續做生意，但店內貼出器材出售的告示，也有人擔心老顧客之後會找不到攤位，每個人都非常鬱悶，除了擔心生計之外，更多的是對20年攤位的不捨，因此決定集體向縣府求情。

面對夜市關閉的消息，當地人紛紛留言，「前面幾年做的不錯－後面就真的變的好糟」、「以前回南部必跑的地方」、「除夕都會過去買烤魷魚」、「以前都會去那邊的牛排攤吃，後來一直漲價就不吃了」、「屏東市人口一直減少，人潮少，生意就難做」。

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