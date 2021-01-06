解放軍招募飛官放大招！　戰狼、易烊千璽「帥炸」演出

▲解放軍招生飛官2021宣傳片，找易烊千璽演出。（圖／翻攝 中國網軍事）

記者任以芳／綜合報導

新年伊始，大陸空軍推出新版招飛宣傳片，這次大手筆找當紅明星演出，片中特別邀請易烊千璽擔綱主角、「戰狼」吳京客串演出。兩人僅管相差20多歲，有不同帥氣之處，片中有許多耍帥又專業鏡頭，希望吸引有志成為飛官年輕學子。

大陸2021年空軍招生宣傳片，由北京大學、清華大學、北京航空航天大學聯合招生，主要聚焦培養「雙學籍」飛行學員，在16所省級示範高中建設空軍青少年航空學校，除了招飛，也有宣傳解放軍空軍，並且讓大陸年輕人了解部隊現況。

▲解放軍招生飛官打明星牌。（圖／翻攝 中國網軍事）

宣傳片由易烊千璽擔任主角，在片中飾演一名從小從軍的優秀少年，開場身穿帥氣軍裝，吸引大批粉絲按讚。整部片子幾乎實景拍攝，甚至出動多部戰機，真實訓練軍區也曝光。完整4分多鐘宣傳片，大約有1/3內容設計飛行動畫，場面十分震撼。

▲大陸演員吳京號稱「專業軍人戶」。（圖／翻攝 中國網軍事）

除易烊千璽外，片中亮點還有「戰狼」吳京客串出鏡，飾演一名資深教官帶領年輕飛官一起衝鋒藍天。先前他在很多電影扮演軍人或者飛行員，號稱是飾演「軍人專業戶。」不少網友看完宣傳片覺得好像看電影，有人認為「易烊千璽和吳京都很帥」、「一身正氣軍姿颯爽。」、「正能量滿滿，看完讓人熱血澎湃！」

據了解，易烊千璽比吳京小26歲，今年20歲的他現在憑借《少年的你》獲得中國大陸電影金雞獎最佳男主角等獎項，從原本偶想明星演技早已被大家所認可。最近，他主演的電影《送你一朵小紅花》也正在熱映中，目前是大陸新一代實力派小生演員。

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