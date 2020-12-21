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找出電子煙有害物質　屏東檢驗中心開發多重檢測方式

▲屏東檢驗中心檢驗電子煙內成份 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東檢驗中心檢驗電子煙內成份 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東檢驗中心為提升檢測效率和量能，2020年建置電子煙相關檢驗技術，以氣相層析質譜儀進行電子煙中尼古丁鑑別，目前更著手開發以液相層析儀及氣相層析串聯式質譜儀篩檢電子煙油中甲醛等有害成份，期能以領先全台的創新作為，有效攔截有害產品，保障民眾健康。

「電子煙」近年來全球因電子煙引發肺病案例激增，電子煙油中含有多種致癌和毒性物質，這些有害物質包括尼古丁及甲醛、乙醛等揮發性有機化合物，會引起肺部發炎過敏，產生氣喘與心肌梗塞的風險，尼古丁易使人成癮，台灣目前現行法令明訂含尼古丁之煙油不得販售，但民眾仍能從網路或實體店面買到相關產品。

以往屏東縣電子煙樣品都要送往中央檢測，時效不易掌控，檢驗中心為提升檢測效率和量能，於2020年建置電子煙相關檢驗技術，以氣相層析質譜儀進行電子煙中尼古丁鑑別，截至11月30日止已檢測147件電子煙油。

為擴大應用層析及質譜技術於電子煙中有害物質的篩檢，檢驗中心目前已著手開發以液相層析儀及氣相層析串聯式質譜儀篩檢電子煙油中甲醛、乙醛、丁二酮、維生素E、大麻二酚及四氫大麻酚、尼古丁等有害及成癮物質多重檢測方法，期能以領先全台的創新作為，有效攔截有害產品，守護民眾健康安全。

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關鍵字：

屏東縣衛生局檢驗中心電子煙肺部有害尼古丁

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