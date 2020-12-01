幫「新莊ViVi」租房...新北男現賺2千！不到一個月　慘烈下場曝光

▲王男被依法判2月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／新北報導

新北一名王姓男子日前為了獲取2千元的報酬，在明知道對方可能會進行不法行為的情況下，卻仍是以自己名義，幫忙承租套房，而事後該套房則被作為賣淫集團的性交易地點。對此，法官審理後，依法判王男2月徒刑。

判決指出，王男日前才因為毒品案件，遭法院判4月徒刑確定，但在執行完畢出監之後，王男仍是不知悔改，而他於某日又接獲不認識的人傳訊息詢問他，是否願意幫忙承租房屋，只要同意就可以獲得2千元報酬。

王男在明知道一般人均可用自己名義承租房屋，若無故以他人名義租屋使用，可能是在進行不法行為，為了躲避追緝才會如此，但他卻仍是貪圖報酬，幫助承租房屋，並從應召集團手中獲得2千元報酬。

等到房屋承租完成後，集團成員隨即在論壇PO文攬客，「新莊ViVi 不喜歡不收任何費用」等性交易訊息，而在訊息刊登完不到一個月，警方在執行網路巡邏時，恰巧發現該性交易訊息，遂喬裝成男客前往該處，當場將其查獲。

對此，法官認為，王男的行徑已經助長社會犯罪風氣，導致真正犯罪者逍遙法外，行為實屬不當，惟念他犯案後坦承犯行，態度良好，審酌其家庭經濟狀況、智識程度、犯罪動機等後，依幫助犯圖利媒介性交罪，累犯，判處他有期徒刑2月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。