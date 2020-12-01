高雄「40年夜市」驚傳黑衣人潑餿水　比六合瑞豐還夯！12/14定生死

▲有40年歷史的瑞北夜市，是許多老高雄人的共同回憶，所吸引的人潮，甚至超越知名的六合夜市。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

位於高雄市前鎮區瑞北路永豐街一代的「瑞北夜市」，近年盛況甚至超越外縣市民眾所熟悉的六合夜市和瑞豐夜市，是高雄市居民心中首選的夜市之一，然而，走過40年的瑞北夜市卻是占地為王非法存在，遭控長期汙染環境、占用道路危害交通安全，「如果不是市府縱容，怎麼會有這種宛如惡霸的夜市存在。」在當地居民極力反對下，今年11月11日開始，瑞北夜市正式進加護病房，高雄市議會在12月14日決定瑞北夜市的生死。

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鄰近瑞豐國中的瑞北夜市早年是一處「商展」，每到周三和周六晚間，許多商家總會不約而同地在校園圍牆旁擺攤，後來漸漸形成一個市集，最後演變為瑞北夜市，至今超過上百個大小攤位。話雖如此，擁有40年歷史的瑞北夜市始終沒有合法化，衍生的亂象成為當地居民口中的毒瘤。

▲夜市附近居民控訴，瑞北攤商霸地擺攤，尤其飲食攤位直接在地上清洗碗盤，洗碗水和餿水就倒入水溝，造成長期髒亂。（圖／民眾提供）

本刊直擊，11月21日周六晚間10點多，綿延將近1公里的瑞北夜市，擠滿密麻人潮，大啖各式各樣的美食，大馬路頓時成為人行步道，四處可見違規情事。

此外，11月25日週三下午4點多，多位攤商就把貨車停在瑞北路兩側，有些小貨車還大喇喇地橫停在路中間，甚至有攤商拉著電線橫越馬路，插在對街的住家牆壁電箱。這些攤商根本就把大馬路當成卸貨區，絲毫不顧人車爭道，奮力的搬運生財工具，不少民眾面露無奈，翻了白眼。

不只造成交通混亂，居民甚至還被惡行惡狀的攤商言語脅迫，讓他們更加氣憤，認為攤商霸路設攤已經很過分，竟然還蠻橫無理嗆在地居民，居民痛批，如果市府再縱容放任，他們將串聯抗爭到底。

▲住在瑞北夜市附近的居民就算門前沒有被擺攤，也可能會遭來逛夜市的車輛塞爆。（圖／CTWANT提供）

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▲瑞北攤商無視法令長期占用道路擺攤，每周一到營業日，攤商就直接在居民家門口前做起生意，嚴重影響當地住戶出入。（圖／CTWANT提供）

高雄市前鎮區的瑞北夜市，是許多老高雄人的回憶，具有100多攤的規模，但40多年來卻是占用道路擺攤，造成交通不便，環境髒亂，又遲遲無法取得居民同意，依照高雄市府制定的落日條款，瑞北夜市應該要走入歷史，但沒想到攤商趁著遞交居民同意書的過渡期，依舊營業，引發居民不滿。

每周固定上演二次的「瑞北亂象」，對於當地居民而言，更是一場夢魘。「我和我先生都中風，行動不便，有次我先生發病叫了救護車，結果救護車被攤商和人潮堵在馬路上，人命關天，我急得哭了出來，他們（攤商）簡直罔顧人命。」住在瑞北夜市周邊的一位太太說。

▲夜市住家旁遭沒有公德心的民眾大小便，環境的髒亂和惡臭，成為居民強烈反對瑞北夜市存在的主因之一。（圖／民眾提供）

當地住戶林小姐則抱怨，除了停在自家門口的機車經常被移動，攤販霸路擋門害她有家歸不得，「我後來不讓攤商在家門口擺攤，竟然有黑衣人持棍棒上門，威脅我說：『妳們家有違建，被人檢舉可能會很麻煩。』」更離譜的是，林小姐住家門口還一度遭人傾倒餿水，搞的臭氣熏天，「簡直就是乞丐趕廟公。」

▲販賣飲食的攤商直接在地上清洗碗盤，洗碗水和餿水就倒入水溝，製造環境髒亂，衛生情況堪慮。（圖／民眾提供）

陳先生也是瑞北夜市的受害者，「我家門口是滷味攤，旁邊還賣燒烤，對面賣爆米花，斜對角則賣牛排和東山鴨頭，這些味道幾乎都會同時飄進我們家，衣服、家具飄上味道後，總是久久無法散去，真的是名符其實的「五味雜陳」。而許多民眾在防火巷內隨意大小便，也讓居民無法忍受。

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