北京最低月薪不到10K　陸網友一看嚇瘋：這能活下去嗎

圖文／鏡週刊

中國北京官方23日公布，最低工資保障為年薪人民幣2萬6,400元（約新台幣11萬4,672元），平均下來月薪約人民幣2,200元，相當於新台幣9,556元。消息一出讓中國網友哀號「要怎麼活？」

根據《中新網》報導，北京市人社局發布13個行業的工資指導線，包括食品製造業、汽車製造業、房屋建築業、百貨零售業、旅遊飯店業、出版業等。最低工資保障為年薪人民幣2萬6,400元，比去年增加了人民幣480元（約新台幣2,084元）。換算下來，每月最低工資為人民幣2,200元（約新台幣9,556元）。官方指出，最低工資是按照去年調整的工資綜合計算後得出的年度水準。

人社局表示，北京市最低工資不包括勞工在中班、夜班、高溫、低溫、井下、有毒有害等特殊工作環境下領取津貼，也不計入最低工資以外的收入，因此行業工資指導線的最低工資保障線僅為理論最低值。企業實際應用時，除極端情況外，並不需要參考此線。最低工資保障線主要用於示意該行業生產經營正常企業的勞動報酬最低值所對應的必要人均銷售收入。

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由於北京的物價逐年升高，中國網友看了哀鴻遍野，「北京2,000的工資還活的下去嗎」「這點錢只夠交租金」「蛋殼一坑就幹了4萬多」，還有人說得去香港洗盤子了。

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