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東區「情色講師」起底！學霸碩士網路紅　裸模實作「手嘴並用」

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除了在台上授課，徐男還會一對一驗收同學上課成果。（圖／翻攝自異物官網）

▲除了在台上授課，徐男還會一對一驗收同學上課成果。（圖／翻攝自異物官網）

圖、文／CTWANT

台北市光復南路上某棟大樓內隱藏著一個「性愛工作坊」，專門提供性愛教學，更打著「實體真人」訴求，找模特兒當真人道具，1名身材結實、下體雄偉的小鮮肉大喇喇躺在講桌上，工作坊的徐姓講師（徐男）一邊講解口愛技巧，手則不停來回搓揉小鮮肉，趁他飄飄欲仙時，再以口、舌同步進攻。

本刊記者為了一窺「性愛工作坊」的神秘面紗，預約了「男體口交」、「女體陰道交」課程，主辦方「異物梗色」性愛工作坊主打實體教學課程，第1小時理論課，而第2小時則是學員們最期待的「實作課程」。

「異物梗色」性愛工作坊隱身在辦公大樓內，若非經過特殊管道報名，外人無法隨意進出。（圖／本刊攝影組）

▲「異物梗色」性愛工作坊隱身在辦公大樓內，若非經過特殊管道報名，外人無法隨意進出。（圖／CTWANT提供，下同）

實作課程才剛開始，一名僅戴口罩的小鮮肉就「提槍上陣」，即便現場眾目睽睽，他仍大方的裸著下體躺在氣墊床上，徐男先是口述足以讓男性欲仙欲死的「口交神技」，不少女學員雙眼直勾勾盯著小鮮肉的下體，期待著徐男示範當場操槍。

徐男在台上示範「口交」技巧，底下的學員們聚精會神地聽講。（圖／本刊攝影組）

▲徐男在台上示範「口交」技巧，底下的學員們聚精會神地聽講。

「要讓他升天，不可以只針對龜頭、陰莖本身，最重要的是一定要主攻『冠狀溝』。」徐講師話才剛說完，自己的雙唇就噘成O型，一手握著小鮮肉的下體，用嘴唇不斷碰觸龜頭，再以唇、舌輕點龜頭下的冠狀溝，這時躺在氣墊床上擔任活體教材的小鮮肉，發出陣陣呻吟聲，身體也出現些微抖動。

而學員們看著教學過程已經如癡如醉，台上的徐男情緒也相當投入，下半身也鼓起一大包，讓人看了臉紅心跳，最令人刮目相看的，就是小鮮肉的持久度，1小時的實作課程，小弟弟從頭到尾「立正站好」，絲毫未出現「疲態」。

1位女學員被徐男邀請上台，將手指放進對方嘴中與徐男演練模擬，女學員雖然害羞的花枝亂顫，但從表情中看得出來相當享受。記者詢問一名女學員「小樂」為何來上課？她表示：「因為很懼怕幫另一半口交，因此才花錢來上課。」另一名女學員「彤兒」則是希望增進自己的性愛技巧，女學員「小C」大方的說：「單純來看老師有多厲害。」

示範各種性愛體位的講師雖然衣著整齊，男女學員們仍看得目瞪口呆。（圖／本刊攝影組）

▲示範各種性愛體位的講師雖然衣著整齊，男女學員們仍看得目瞪口呆。

對於在公開場合傳授性愛技巧已經明顯觸法、以及用真人當模特兒指導性愛技巧一事，「異物梗色工作坊」表示，在網頁上有明確說明實作內容，述明學員如感不適、不妥，均可不參加實作。學員報名後會收到行前通知，其中也有明確告知，活動過程中，並無限制學員自由進行提問與意見反映，至今也未曾收到任何有關於課後感到不適的投訴。

另外，異物梗色工作坊也強調成立目的是為了成為更好的情人，給自己及對方品質更好的陪伴，課程設計是由講師依照規劃所設計，也有長期配合外部法律顧問給予意見，專業與合法性一直是他們所重視的。

「異物梗色」性愛工作坊的講師H男，畢業於清華大學社會研究所的他，在網路頗有名氣。（圖／翻攝自異物官網）

▲「異物梗色」性愛工作坊的講師H男，畢業於清華大學社會研究所的他，在網路頗有名氣。（圖／翻攝自異物官網）

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