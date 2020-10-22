「皮在癢」別以為擦藥就好　6潛在疾病要注意

圖、文／NOW健康 王澍清
台灣氣候悶熱潮溼，容易引起皮膚紅、腫、癢、痛，尤其皮膚癢常讓人難以忍受。部分民眾會選擇自行買藥止癢，但實際上皮膚癢的原因很多，仍需醫師的診斷評估才能對症下藥，有效治療皮膚癢外，若有其他潛在病因也能及早發現及早治療。
門診常見的皮膚癢原因很多，像是急性蕁麻疹、蚊蟲叮咬、隱翅蟲、黴菌感染、汗疱疹等，通常要針對症狀選擇不同的藥物，對症下藥才有效。皮膚科醫師柯適中建議，若自行擦藥2至3天症狀仍未改善，應盡快就醫，避免因搔抓破皮引發更嚴重的皮膚問題。醫師提醒，市售止癢藥膏成分多含有類固醇，若在未經診斷下長期使用，恐造成皮膚萎縮或變薄、血管脆弱容易出血，使用過量時，甚至會影響腎上腺素的分泌，抑制身體正常的防衛機制。
柯適中說明，皮膚癢大多是由外在引起，但也有可能是潛在疾病的警訊，像是糖尿病、慢性貧血、甲狀腺異常、表皮淋巴癌、腎功能異常、C型肝炎等，都可能出現皮膚癢的症狀。醫師曾收治1名慢性皮膚癢的患者，經藥物治療效果不佳，進一步照X光後發現是胸腔淋巴腫瘤，雖然發生機率不高，但還是提醒民眾若長期有皮膚癢的情況，可觀察搔癢狀態是否一直持續或反覆發作，也要注意身心狀態的改變，如出現倦怠、注意力不集中、情緒焦慮等，就醫時務必告知醫師，評估是否需安排進一步的檢查。
門診常見有些病人表示之前開的藥有效，而要求開一樣的藥，但每次皮膚癢的原因不一定相同，也許上次是黴菌感染，這次是異位性皮膚炎。此外，醫師也會根據不同部位皮膚特性來選擇藥物，例如：皮膚較薄的部位（如眼睛周圍），通常會使用劑量較低或較弱效的藥物，避免造成皮膚萎縮或變薄；而手、腳等皮膚較厚的部位，為加強吸收和止癢，則會開立較強效的藥物；此外，腳部溼疹可能伴隨黴菌感染，與手部溼疹用藥又有不同，所以不能1條藥膏擦全身。
最後，柯適中醫師提醒民眾，天氣炎熱要注意防曬、保溼及保持涼爽，皮膚癢發作的時候，可在患部用冷毛巾冷敷降溫使症狀緩解，治癒後可視氣候或個人膚質，使用無香精的乳液、乳霜或凡士林保護皮膚，平時做好自我保護，預防惱人的皮膚疾病。
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