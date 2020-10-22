　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「皮在癢」別以為擦藥就好　6潛在疾病要注意

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲



圖、文／NOW健康 王澍清

台灣氣候悶熱潮溼，容易引起皮膚紅、腫、癢、痛，尤其皮膚癢常讓人難以忍受。部分民眾會選擇自行買藥止癢，但實際上皮膚癢的原因很多，仍需醫師的診斷評估才能對症下藥，有效治療皮膚癢外，若有其他潛在病因也能及早發現及早治療。

門診常見的皮膚癢原因很多，像是急性蕁麻疹、蚊蟲叮咬、隱翅蟲、黴菌感染、汗疱疹等，通常要針對症狀選擇不同的藥物，對症下藥才有效。皮膚科醫師柯適中建議，若自行擦藥2至3天症狀仍未改善，應盡快就醫，避免因搔抓破皮引發更嚴重的皮膚問題。醫師提醒，市售止癢藥膏成分多含有類固醇，若在未經診斷下長期使用，恐造成皮膚萎縮或變薄、血管脆弱容易出血，使用過量時，甚至會影響腎上腺素的分泌，抑制身體正常的防衛機制。

柯適中說明，皮膚癢大多是由外在引起，但也有可能是潛在疾病的警訊，像是糖尿病、慢性貧血、甲狀腺異常、表皮淋巴癌、腎功能異常、C型肝炎等，都可能出現皮膚癢的症狀醫師曾收治1名慢性皮膚癢的患者，經藥物治療效果不佳，進一步照X光後發現是胸腔淋巴腫瘤，雖然發生機率不高，但還是提醒民眾若長期有皮膚癢的情況，可觀察搔癢狀態是否一直持續或反覆發作，也要注意身心狀態的改變，如出現倦怠、注意力不集中、情緒焦慮等，就醫時務必告知醫師，評估是否需安排進一步的檢查。

門診常見有些病人表示之前開的藥有效，而要求開一樣的藥，但每次皮膚癢的原因不一定相同，也許上次是黴菌感染，這次是異位性皮膚炎。此外，醫師也會根據不同部位皮膚特性來選擇藥物，例如：皮膚較薄的部位（如眼睛周圍），通常會使用劑量較低或較弱效的藥物，避免造成皮膚萎縮或變薄；而手、腳等皮膚較厚的部位，為加強吸收和止癢，則會開立較強效的藥物；此外，腳部溼疹可能伴隨黴菌感染，與手部溼疹用藥又有不同，所以不能1條藥膏擦全身。

最後，柯適中醫師提醒民眾，天氣炎熱要注意防曬、保溼及保持涼爽，皮膚癢發作的時候，可在患部用冷毛巾冷敷降溫使症狀緩解，治癒後可視氣候或個人膚質，使用無香精的乳液、乳霜或凡士林保護皮膚，平時做好自我保護，預防惱人的皮膚疾病。

更多NOW健康報導
▸德國BNT新冠疫苗可望搶先全球 東洋取得台灣代理權
▸上班族壓力大憋出病 從日劇《半澤直樹》找到正能量

[廣告]請繼續往下閱讀...

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
金融OL為業績陪睡「金主」　陸綠帽男友心碎揭床照
快訊／搜救中正橋落水工人　新店溪意外撈到女浮屍
開賓利、大7衝進魚池都是假的！　刑事局找到真相了
快訊／沙德爾變中颱！對流爆發　北部狂下豪雨
iPhone 12網路用5G還4G？　耗電實測出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

順路載人「會收油錢嗎？」他猶豫2考量　過來人曝重點：頻率

小孩鼻炎、異位性皮膚炎好不了　當心家中「3真菌」濃度超標

北市單週15例跨年就停辦？莊人祥被算法嚇到驚呼「料想不到」

考上東京女醫大的「國寶級學霸」　104歲養生秘訣：養命酒與奶油糖

「在自然美，我找到一輩子的幸福！」　東森自然美林婕稀鼓勵年輕人追夢

全民運槌球決賽出爐！彰化縣奪2金　花蓮等6縣市各摘1金

快訊／「沙德爾」增強為中颱！颱風對流爆發⋯北北基宜狂瀉豪雨

「皮在癢」別以為擦藥就好　6潛在疾病要注意

不甩鋼軌斷裂！立委齊轟「下台負責」　台鐵局長：不會規避責任

星宇「飛行夾克」今晚開賣！煙灰藍撞色大地金　胸口繡上機師徽章

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

駕駛＋乘客開車門擊落後方騎士　左右先後雙殺...網：整車都三寶

順路載人「會收油錢嗎？」他猶豫2考量　過來人曝重點：頻率

小孩鼻炎、異位性皮膚炎好不了　當心家中「3真菌」濃度超標

北市單週15例跨年就停辦？莊人祥被算法嚇到驚呼「料想不到」

考上東京女醫大的「國寶級學霸」　104歲養生秘訣：養命酒與奶油糖

「在自然美，我找到一輩子的幸福！」　東森自然美林婕稀鼓勵年輕人追夢

全民運槌球決賽出爐！彰化縣奪2金　花蓮等6縣市各摘1金

快訊／「沙德爾」增強為中颱！颱風對流爆發⋯北北基宜狂瀉豪雨

「皮在癢」別以為擦藥就好　6潛在疾病要注意

不甩鋼軌斷裂！立委齊轟「下台負責」　台鐵局長：不會規避責任

星宇「飛行夾克」今晚開賣！煙灰藍撞色大地金　胸口繡上機師徽章

雙北捷運合併一間公司？　柯文哲：以前跟林全見面就討論過

順路載人「會收油錢嗎？」他猶豫2考量　過來人曝重點：頻率

網紅落地窗前熱舞！第13秒驚見背後「激戰畫面」...網全看傻

北海道增加三倍！新冠肺炎導致事故增加？東京死亡事故同期兩倍

開始轉紅了！ 阿里山楓紅情報公開　「賞楓主題列車」12月開跑

「高雄國際食品展」好康大放送　消費滿額送福袋！抽平板、吸塵器

丈夫被持槍歹徒挾持！　性感網紅「只穿小褲褲」掏槍保護7歲兒

北富銀新系統之亂「最新消息」　已交出查核報告

日職／宋家豪下二軍　台灣日職一軍剩4人

KS運彩分析／維也納後防太多漏洞　看好兵工廠過盤

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

台南幼師發餅乾　慘被告上教育局

沙德爾「對流爆發」估今轉中颱！北北基7縣市豪大雨

這次換火星逆行！12星座「10月下旬運勢」曝

1人用餐悲哀！　她倒紅茶回來「火鍋吃一半被收了」

「在美國訂三媽臭臭鍋」一餐4300元　餐點曝光

月繳1599換5G+新手機！神扯合約曝光

台女：台男追求失敗人就消失　網：等告性騷擾？

快訊／「沙德爾」增強為中颱

iPhone 12＆12Pro怎麼選？他曝3點核心差異

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

更多熱門

相關新聞

安眠藥避4類飲食　免踩雷

安眠藥避4類飲食　免踩雷

新冠肺炎全球大流行之際，改變了許多人原有的生活方式，面對不知何時才會結束的疫情及社會疏離，有些人會因此感到情緒低落與焦慮，甚至有長期睡眠困擾的人，也因此無法安心入睡，加劇身心健康問題。

13種癌症都與肥胖脫離不了關係

13種癌症都與肥胖脫離不了關係

治痘痘竟猛爆肝炎　全因一藥品惹禍

治痘痘竟猛爆肝炎　全因一藥品惹禍

「水煮蛋減肥法」專家：相當危險

「水煮蛋減肥法」專家：相當危險

網紅1G親試不穿內褲1個月

網紅1G親試不穿內褲1個月

關鍵字：

NOW健康

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

鑑價太低...曹西平暴怒「摔碎過世友寶物」走人！

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面