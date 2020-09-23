專訪／「愛自己，才能照顧別人」張淑芬：我從不認為董娘多了不起

◎採訪：邱佩琳、李錦奇、楊絡懸

◎攝影：湯興漢、吳杰澄

文／楊絡懸

張淑芬熱愛藝術和公益，對色彩、對社會議題皆有著高度敏銳，領導的台積電慈善基金會也從未離席台灣的缺落。張忠謀有次問她「你喜歡你的工作嗎？其實可以不用做。」，張淑芬回答「只要我累一下，我可以帶一群人成長，那我願意。我做公益不是為了名、也不是為了利。」，她期許能結合企業的力量一起幫助弱勢民眾，把愛送出去，共同讓社會更好。

「我是一個很開心的人，享受當下，我跟我先生在一起時，很平靜、很平淡，卻充滿了愛，充滿著安全感的時刻。」張淑芬分享，做公益時，要集中智慧，才能判斷眼前的事情，「因為做慈善時，永遠不能做太多而引起別人的貪心；可是又要做到對，真正能幫助他人，所以拿捏很重要，就是leader要決定的事情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張淑芬對色彩、對社會議題皆有著高度敏銳。面對慈善，她總是將自己縮小，甚至接近「無我」，僅放大社會大眾的「愛」與「心意」。（圖／記者湯興漢攝）

談起慈善，張淑芬的神情明亮堅定，「我做的公益有很多都是當『拉線』，例如我拿人家的食物，直接送到另外一個地方去；我拿人家的資料，去教育偏鄉的小孩；我捐平板電腦，遠端教育小孩。」這些決定到後來重新審視，那些曾受幫助的小孩也開心成長，對她而言是無價的意義。

2004年，台積公司成立台積電志工社，是台積電慈善基金會的前身。台積電鼓勵同仁投入志工活動，以實際行動貢獻社會，2017年已突破2萬4000志工服務人次。張淑芬從起初做志工、一頭栽入公益活動，至今也沒想過自己會這麼投入，每次都勇往直前，第一時間直奔事發現場。

▲張淑芬樂於作公益。她認為，自己只是這社會的一小份子。（圖／記者湯興漢攝）

這是對台灣社會的熱情嗎？張淑芬解釋「我不敢說我有，我只是這社會的一小份子。」面對慈善，她將自己縮小，甚至接近「無我」，僅放大社會大眾的「愛」與「心意」，猶如橋樑一樣，搭建在給予與需求之間，希望透過串接的方式跨領域投入，提供資源給真正需要的人們，「我不認為我可以做什麼事情影響別人，但當我想到了一件別人沒有想到的事情，就是上天給我機會來幫助別人。」

公益長跑十多年，足跡遍布全台。在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，張淑芬也攜手27家食品業者力挺防疫單位，更加碼捐出自己畫作《希望之源》，於紐約蘇富比（Sotheby's）拍賣會義賣，並將拍賣所得全數捐贈衛福部疾管署，支持第一線檢疫的工作人員及疾病防治等相關單位。這幅畫賣出了很高的價格，更將藝術與公益結合，完整實踐真、善、美的境界。

張淑芬透露《希望之源》的背後故事。在她初學水墨畫時，得知同仁被診斷出胰臟癌末期，她祈禱對方不再受苦，即使已曉得在這醫療階段中，同仁隨時都有可能走掉；於是她畫畫時想著對方，祝福他來世可以幸福快樂。這幅畫帶來的感覺都是祝福。

▲張淑芬畫作《希望之源》，登上紐約蘇富比（Sotheby's）拍賣會。（圖／蘇富比提供）

後來，在蘇富比拍賣會場時，有位不認識的老畫家看著《希望之源》出神，接著跟張淑芬說「我一輩子畫水墨的，但這幅畫的畫家，心很寬大，很多愛。」，張淑芬聽了，感動地給了老先生一個大擁抱，回答「謝謝你，我就是那位畫家。」

張淑芬相信，在創作時，處理的畫裡面，可以表現出作者對這幅畫的感情，「看得懂的人就懂你的畫，看不懂的人就只看到一幅畫。所以我覺得，交朋友、畫畫、做人，不必要做太多，只要找到知音，懂你的、就是你的福報。找知音，這最重要。」

「我一直跟我先生講，我出來做公益，最主要是我們都是很有福報的人。我們要把這個福報送給別人、跟別人分享。」張淑芬保持謙卑，沒有將自己放大，卻也沒有看輕自己，她用著清澈的心，學習世界萬物，實踐溫柔和愛。

▲張淑芬畫畫時間，大概佔了生活的三分之一。（圖／記者湯興漢攝）

投身公益、又能投入藝術創作，張淑芬認為，每個人都有自己的時間，如何利用不浪費，就是取和捨的平衡，「事實上，你都可以隨時找到時間，做你想要做的事。」她現在每天的生活，最主要是第一線的公益，佔了三分之一的時間；畫畫也佔了三分之一；最後的三分之一，就是陪伴先生。

夫妻倆生活簡單，作息規律，晚上10時半就要在床上看書，培養睡意，11時左右關燈睡覺，隔天早上6時起床，先生一早去運動，她就到佛堂打坐，結束後再一起吃早飯。

至於養生祕訣，張淑芬分享，自己不太喝酒、不喜應酬，「我相信你們在很多派對上都看不到我們兩人。」不過她一週運動3次，持續揮汗，課表上如周二1個半鐘頭、周五1個半鐘頭、周日2個鐘頭，內容包括TRX、肌肉訓練、鬆筋有氧等都有，每天生活簡單卻充實，「愛自己，你才能照顧到別人。」

身為董事長夫人、慈善基金會負責人、藝術創作者，在角色切換之間，最喜歡哪一個身分？張淑芬嚴肅地說「我從來不認為我是董事長夫人，也從來沒有認為張忠謀夫人有多了不起。」對她而言，張忠謀是她的先生，是她要照顧的人，什麼頭銜根本不重要，「你們就叫我Sophie，也不要叫董事長，因為董事長，我都認為是張忠謀。」

▲張淑芬現場作畫，神情非常專注。（圖／記者湯興漢攝）

【延伸閱讀】



►專訪／張淑芬作畫過程獨家曝光！「張氏技法」畫筆勾出色彩宇宙



►專訪／看畫入神「站1小時不動」！張淑芬筆上色彩 全是愛與祝福