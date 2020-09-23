專訪／看畫入神「站1小時不動」！張淑芬筆上色彩　全是愛與祝福

◎採訪：邱佩琳、李錦奇、楊絡懸

◎攝影：湯興漢、吳杰澄

文／楊絡懸

「我以前沒有畫過畫，我是在完全不會畫畫的情況下，加入了畫畫班。」張淑芬習畫14年，回想起偶然決定學畫的場景，當時班上都是具有基礎的學生，非藝術科班出身的她，是在恐慌的情緒中，練習一筆筆線條與圖像，逐漸進入繪畫的世界，「我在畫頭一兩張的時候，我開始發瘋了，我就變得很喜歡畫畫。」

從未想過自己也有能力畫畫，新的挑戰和嘗試激起了張淑芬的創作動能。她在畫班不滿一個月，就開始四處拜師學藝，因應內心對藝術的好奇與熱情，「我幾乎早上一起來，就開始畫畫；沒有公益活動時，我就在家畫畫。手邊不再畫的時候，腦筋裡面還在動，還在畫。」

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▲台積電慈善基金會董事長張淑芬習畫14年，對藝術的熱忱不減。（圖／記者湯興漢攝）

起初，張淑芬臨摹名畫，師法趙無極、朱德群、吳冠中「留法三劍客」，以及劉國松等藝術家，充滿學習動力的她，在紐約時，一有空就去美術館看展，去了所有的美術館，例如在MoMA（現代藝術博物館）看完名畫後，就買幾本厚重的畫冊，回到家時腦袋裡都是畫作的模樣，於是她一張張「播出來」，親手模擬，練習到一個程度，就變換顏色、實驗不同的筆觸，久了，逐漸學會屬於自己的技法，用不同的方式學習，並持續進化。

張淑芬說，每天練習，有了自己的創作方式，別人就模仿不出來。作畫前，她先素描，一張畫布像是塞滿了一個個抽象化的拼圖，構圖完成後，接著上色、放大，堆疊再堆疊，看似灑脫，其實每一步驟都非常嚴謹，在層疊的油彩中，摩擦出自己的靈光。

▲張淑芬接受《ETtoday新聞雲》專訪時，背後的畫作都是她的精彩作品。（圖／記者湯興漢攝）

畫室一名薛姓老師看了張淑芬的畫，讚賞她底子已經打得很好，縱使她不是科班出身，如此明顯進展的歷程，主要是她喜愛看、喜愛研究，並樂於學習，其中，也不斷自省和體悟。張淑芬形容靈光浮現的樣貌，猶如掉入了一個全新又未知的宇宙，滿腦子思考藝術的運行，在寂靜的情緒裡看見流動，「我在家，坐著運動器材面前，就看著我的畫，跟它對話，完全沉浸在畫裡面。」

張忠謀喜愛她沉浸畫的樣態，尤其欣賞她投入畫作的熱忱。「我先生有次陪我去看畫，他說，我在喜歡的畫前面，可以站了1小時都不動。我自己都不知道。」張淑芬說，先生看畫，可能就只是在看畫；但她看畫，就像在讀一本書，進入了一個發自內心喜歡、欲求學習的繪畫世界。

張淑芬欣賞藝術靈光，想要了解這幅畫的所有細節，從白布開始，抓住這位藝術家的起心動念，「我在美國大概都看莫內、畢卡索的畫，後來回台灣接觸到趙無極，在台中亞洲大學的展，我就去了5次，我在那邊根本就站著不動。」

▲張淑芬透露，她畫先生張忠謀時，有著很深的情感在裡頭。（圖／記者湯興漢攝）

對張淑芬而言，她眼前的每幅畫都是個體，即「自我個體」對上「靈感個體」，而這些靈感就像是小孩，擁有自己的個性和特色，以及行動表現的靈活，因此在畫畫的過程中，她必須和靈感對話，也就是與自己對話，宗教意味十足，她的每一幅畫作裡，都有她的愛和祝福，「我畫我先生的時候，也有著很深的情感，有love在裡面，就像宗教的理念。」

談起宗教，張淑芬認為，眾生是平等的，也是她的人生理念；但社交、社會並不平等，她必須想辦法扶助需要物資的弱勢孩童，將他們拉高起來，至少在社會最需要的時候，她走進人們的生命裡提供幫助，這也是她在慈善公益上，努力將孩子拉上平等的原因之一。

不過，在藝術上，她認為藝術沒有平等可言，每個人各有各的敏銳度，「我運氣很好，我有一個background讓人家看到我的畫；外界有很多很好的藝術家，有才氣，也畫得不錯，卻沒有被看見。」就如同認識自己，唯有不斷練習，磨練人生的經歷和底蘊。

「從畫裡面，從外界至裡面，再反映到自己，如何讓你喜歡你自己。」張淑芬透露，每一幅畫的核心，就是底蘊、對話，以及創新；她也經歷過沒有靈感的撞牆期，擱下畫筆，沉澱一陣子，接著再繼續畫下去。人生充滿意外，任何時期都在學習，並珍惜美麗的意外時刻，「我跟我先生都一樣，這輩子都在學習中，終生學習是我跟他共同的喜愛。」

▲張淑芬現場示範作畫過程。在一旁欣賞的《ETtoday新聞雲》執行董事邱佩琳（左）也讚嘆不已。（圖／記者湯興漢攝）

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