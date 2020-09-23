專訪／張淑芬作畫過程獨家曝光！「張氏技法」畫筆勾出色彩宇宙

◎採訪：邱佩琳、李錦奇、楊絡懸

◎攝影：湯興漢、吳杰澄

文／楊絡懸

長年投入慈善公益事業的張淑芬，2006年開始學習畫畫，對她而言，公益是一生的使命，繪畫則是寄託性情、抒發心象的新天地。她從臨摹當代歐美、華人名家起步，漸漸成熟，開創出獨特的「張氏技法」，利用不同的媒體，畫出不同的裂痕，本身也在作畫的《ETtoday新聞雲》執行董事邱佩琳，也讚嘆不已，「她都不教我啊，『張氏技法』就是獨門祕密，別人學不來。」。《ETtoday新聞雲》此次專訪，獨家曝光張淑芬親自作畫的過程。

張淑芬難得向採訪團隊介紹個人工作室。一進畫室，眼前隨即充斥多幅色彩繽紛的畫作，在陽光灑落下，感受到飽滿又生動的能量。她站在畫作《漬漬》前，手持素描本，仔細描述作畫的過程，「你可以靠近一點看，取這裡，你就會發現是個完整、也是個部分。」仔細賞畫發現，「張氏技法」中的潑墨畫法看起來如一摺摺的色彩堆疊，畫作也猶如「畫中有畫」。

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▲張淑芬開創出獨特的「張氏技法」，利用不同的媒體，畫出不同的裂痕。（圖／記者湯興漢攝）

《漬漬》是完整的一大幅畫，同時也可從中找出部分，變成單一的「小畫」，就像是「個體」與「世界」的關聯。「我就先素描，準備做大畫。」張淑芬認為自己是個認真的人，作畫前，她先素描，一張畫布像是塞滿了一個個抽象化的拼圖，構圖完成後，接著上色、放大，堆疊再堆疊，看似灑脫，其實每一步驟都非常嚴謹，從小幅創作，不斷衍生，最後擴大成完好，在層疊的油彩中，摩擦出自己的靈光，「我的畫比較難，別人也模仿不出來。」

走到角落，張淑芬指著《村趣》說，這幅畫也是從「小畫」出來。畫畫時，她腦袋裡有立體的圖像，要如何呈現出這些面貌，就要靠腦筋裡面的靈活，用自己的方式測試材料、筆觸、方法和效果，充滿實驗性，「一位拍賣人員跟我講，你同個東西要畫5張，同樣的材料、同樣的底，出來不同的東西，這就是一系列的創作；為什麼有些老師教出來的東西，都是一樣的，因為他們要守住老師的規則，但我的東西跟人家不一樣。」

張淑芬的創作，將西方繪畫的語言，融入了東方的水墨和書法中，將精神和美學重塑，彼此間重新對話。她自嘲「我不是很乖的學生」，但對於要做出自己的畫風，就得用不同方法，研究出屬於自己的「張氏技法」，運用獨特的技術和背景，揮灑自如，「我膽子比較大，這裡我就空白出來，這畫有空間，就能呼吸。」

▲張淑芬透露，作畫前，她會先素描，一張畫布像是塞滿了一個個抽象化的拼圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲張淑芬的畫作《我們的內心世界》受高度肯定。（圖／記者湯興漢攝）

談到《我們的內心世界》這幅畫，顏色畫法層層疊疊之外，畫作裡面也有很多祝福和禱告。英國獨角獸出版集團（Unicorn Publishing Group）董事長斯特拉卡倫（Ian Strathcarron）看到這幅畫，要張淑芬「不要再動了」，因為意象已經到達完美；他後來出版了《真與美：張淑芬的藝術》（Truth and Beauty: The Art of Sophie Chang）藝術畫冊，或許被張淑芬的宗教藝術感動，書的封面就是這幅《我們的內心世界》，可見他非常喜愛。

張淑芬的身邊朋友在讀完《真與美》的想法是，斯特拉卡倫寫的整本書，不只是寫張淑芬的畫，而是寫「張淑芬這個人」，同時也是其他藝術家對於張淑芬藝術的高度肯定，「Really nice book. Good design, good printing, good writing and GREAT art! He wrote not just about your art but also about you. Very nice!」對張淑芬而言，這就是畫畫的收穫之一。

▲張淑芬創作的《舞風》有著金箔的個性。（圖／記者湯興漢攝）

每幅畫都有各自的特色，也呈現出創意、元素表現的靈活。像是張淑芬黑底的《舞風》和紅底的《風和》，每一張金箔的貼法都有個性，就像陽光的流動，技藝困難，卻非常美麗。另外像是深底的《光華》，張淑芬說，畫畫時可看到不同過程，像這幅就是金箔技巧的創新，在畫布上塗了很多不同的顏色，用宗教的作法，打底後塗平、磨平，就會發現有一些紅色、藍色、或綠色出來，「這些都不是在計畫裡面。」

「一位畫家就是用不同的方式去磨出不同的東西，磨完後，再思考要怎麼做。」張淑芬用剪貼的方式，貼上去金箔，再稍微撕下來，看起來就有金色光芒；像是畫下方的紅點，猶如魚，整體像是魚缸，都是被她意外磨出來，「當你要做一件事情、完成好的作品時，要有耐性、要去研究、要對話。」

▲張淑芬解釋，畫畫無法用幾個小時計算，須沉澱一陣子，再進行下去，每一次畫畫都充滿著美麗的意外。（圖／記者湯興漢攝）

張淑芬指出，《光華》是經過好幾個月，慢慢摩擦產生出來，一開始可能是不同的黑底、紅底，但這些底色其實不只是單一顏色，而是摻雜了更多，「底色要夠耐看，才能看到一個表面的東西，跟做人一樣，你的內在不是你外面多漂亮，而是你的氣質，你的裡面包含內涵有多少，你才能把自己真正的漂亮拿出來。」

《ETtoday新聞雲》執行董事邱佩琳也很認同張淑芬的理念。邱佩琳說，與畫對話、與自己對話、與每個人對話，了解自己的人生內涵，底蘊很重，才能刮出不同的東西來，內涵要夠，無論如何摩擦、如何刮，都能刮出底蘊來，因為底蘊相當重要。

至於底蘊要如何豐富？張淑芬坦言，「就是磨練。」

「從畫裡面，從外界至裡面，反映到自己，如何讓你喜歡你自己。」張淑芬解釋，畫畫無法用幾個小時計算，須沉澱一陣子，再拾起畫筆進行下去，創新也改變了原本的畫法，畫畫讓人appreciate這美麗的意外時刻，「任何的時期，都是在學習。」對她而言，作任何事情都是如此，底蘊與對話也是畫家成功的必備條件，底蘊沒有好，永遠畫不好，「畫表面上可以很漂亮，但是不耐看。這就是沒有底蘊，因此需要人生的歷練。」

▲張淑芬談畫，隨即在採訪現場作畫，毫不保留地展現「張氏技法」。（圖／記者湯興漢攝）

▲色料在畫布上渲染，色線逐漸產生變化。（圖／記者湯興漢攝）

▲張淑芬挑了幾個亮麗的顏色，神情突然專注，完全進入「作畫狀態」，拿起畫筆，對著眼前未完成的畫作，勾勒出靈光。（圖／記者湯興漢攝）

張淑芬不只談畫，還在採訪現場作畫，毫不保留地展現「張氏技法」。她挑了幾個亮麗的顏色，神情突然專注，完全進入「作畫狀態」，拿起畫筆，對著眼前未完成的畫作，勾勒出靈光；色料在畫布上渲染，色線逐漸產生變化，一筆筆銜接上去，一切自然而然發生，「你要到一個程度，才曉得，什麼地方要留著，什麼地方要塗掉，力氣輕重很重要，多輕多重完全是學習，用心畫出一幅畫。」

畫作就像是藝術家的孩子，獨一無二，佔據內心最重要的一塊。有些人想收藏張淑芬的畫，她都婉拒，「因為畫完後，就再也畫不出來了。」無論是畫畫或其他形式的創作，一定會經歷到挫折、撞牆的時期，想畫的東西都畫不出來，張淑芬也曾在沒有靈光的情緒裡擱下畫筆，靜靜地學會沉澱，2至3年間又重拾畫筆，迸發創作能量，突破瓶頸的畫風更穩健，具象細膩美好，再進入下個階段。

習畫14年，張淑芬的個性與氣質也有所變化。跟隨她多年的李姓助理透露，張淑芬原本個性急，在接觸宗教藝術之後，內心的展現與感想都變得多元，心靈更沉穩，質感也更上一層樓，「例如有一幅畫作上有藏文，畫畫時心情要沉澱、平靜，才有能力畫這個部分；若心裡浮躁，就比較沒有辦法。心情不同，展現的結構不同，畫風也會不同。」

▲《ETtoday新聞雲》執行董事邱佩琳（左）與張淑芬（右）有多年交情，都對藝術創作有很高的興趣。（圖／記者湯興漢攝）

亞洲大學現代美術館正推出「藝識流淌」特展，參展包括台灣袁旃、李重重、張淑芬、陳張莉、賴純純、薛保瑕、郭思敏、安聖惠；馬來西亞于一蘭、韓國梁慧圭、日本塩田千春；中國彭薇、何采柔、廖祈羽等14位國內外女性藝術家，展出油畫、水墨、雕塑、膠彩、壓克力彩及錄像裝置等48件作品，呈現女性藝術家奼紫嫣紅的多重面貌，在當代思潮下回應女性創作者在本我、自我及超我的意識，展期4月18日至10月18日。

此外，張淑芬也以《蝴蝶引香》、《浴火鳳凰》2件作品參展「鳳凰花開蝴蝶飛」展覽，至9月30日前皆在台南市美術館1館聯合展出。張淑芬透露，她的新個展將於9月30日台南市美術館2館展覽，展期9月30日至11月29日，她本人也將在9月30日與10月3日導覽。

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