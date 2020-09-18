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股市新手拿300萬想進場！他憂萬三點如何出手...網強推：台積電all in

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▲▼股票,股市。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少人想投資股票，但又不知道如何下手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

若投資眼光準確，買對股票能在短期內賺進大把鈔票，但同時風險也極高，容易讓許多投資新手卻步。日前有網友在PTT上PO文指出，自己工作多年好不容易存了300萬元，一直很想試試看股票，沒想到今年股市碰到新冠肺炎就一路跌，好不容易最近回到1萬3000點，但實戰經驗很少的自己卻遲遲不敢踏出第一步。

原PO表示，自己工作多年好不容易存了300萬元，對股市的態度雖然是心生敬畏，但也一直很想嘗試，沒想到今年遇到新冠肺炎，本想等破8000點時分批入場，結果卻一路反彈，讓股市新手的他一路空手到現在。他也提到，自己對股票的理論都清楚，相關書籍也看了不少，但就是實戰經驗少的可憐，加上現在回到1萬3000點，實在很想知道到底要怎麼踏出第一步。

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▲股票新手發文詢問如何踏出第一步。（圖／翻攝自PTT）

▲股市新手發文詢問如何踏出第一步。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少網友下面回覆表示，「看你想走什麼路線，高風險高報酬？還是低波動」、「當然是台積電all in」、「歐印台積電刪APP，十年後等著退休」、「都存的到300萬就去買房子」、「先買一張就知道下一步了」、「你現在不歐印，你萬五又會再問一次」。

不過原PO似乎並非第一次發文詢問，因此也有不少網友在下面回覆，「問這麼多次都沒出手，代表你很保守，定期定額0050吧」、「定期定額，不要歐印」、「建議先投50萬進場學習，真的不如意的話虧損也有限」、「甚麼都不懂就定期定額0050，放長期必勝」、「建議再存下一個300萬，讓子彈更充足」、「你會這樣問代表沒辦法承受虧損，建議別買了」。

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