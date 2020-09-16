新北男「酒駕載2妹」撞爆9機車！下車笑著講電話：我沒錢賠啊

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市鶯歌區16日凌晨發生酒駕自撞事件，26歲梁姓男子酒後載著兩名女子，行經國中街彎道處過快失控，撞上路旁9輛機車、電線桿，所幸3人沒有受傷。梁男下車後笑著跟朋友講電話，酒測值高達0.61，被依公共危險罪嫌送辦後，表示沒錢賠被撞的機車車主。

梁男16日凌晨12時許結束酒局，開車載著女友及一名女性友人，沿路闖紅燈狂飆，行經鶯歌區國中街一處轉彎處時，疑似速度過快失控，撞上路旁整排機車，聲音大到住戶全都跑出來觀看。

▲附近住戶聽到聲響下樓，才發現機車被酒駕男撞爛 。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）



▲梁男載兩女酒駕，車頭直接撞爛 。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）



梁男撞擊力道之大，車頭凹陷變形，被撞擊的9輛機車變形扭曲、零件四散，電線桿擇歪斜，最後整根移除。而梁男車禍因沒有受傷，讓兩名女子離開後，便在路邊跟朋友嘻笑講電話，直到警方依法將他送辦。

警方表示，梁男酒測值高達0.61mg/L，訊後開出闖紅燈罰單之外，也依公共危險罪移送辦。

▲▼梁男表示沒錢賠 ，且家長也不願意處理。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）



有機車車主在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，早上起床時發現自己的車被酒駕駕駛撞爛，且梁男家屬表明不幫忙處理，梁男也聲稱沒錢，讓他非常無奈地說「死屁孩，載妹就要開車唷」。

網友看完也紛紛留言，「現在酒駕好像都習以為常，麻木了」、「鞭刑啦，這樣才能真正制裁到酒駕駕駛」、「他爸媽怎麼說都比不上判決來說！告下去就好了」、「只要沒人受傷，就沒刑事責任，歸民事賠償，你拿他沒辦法」。

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