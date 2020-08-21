烏龍密醫冤案終還清白　台中精神醫師：10年網路霸凌向誰討公道

▲台中市維新醫院醫師許景琦控訴，10年網路霸凌向誰討公道。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市維新醫院精神科醫師許景琦和前靜宜大學社工系教授許博一，10年前遭醫院離職員工爆料指出醫院僱用密醫，被控告違反醫師法，官司纏訟至今年7月無罪定讞，2人21日召開記者會控訴長期遭到網路霸凌，身心受創，聲譽受損，如今誰還公道？又該向誰討回權益？

許景琦表示，2010年維新醫院前副院長石龍振因盜賣醫院藥品遭開除後，石挾怨報復向檢方爆料，指醫院雇用密醫導致病人死亡，案經偵查2年多，被依違反醫師法起訴，一審判處2人1年2個月，二審無罪，經檢方上訴最高法院發回，更一審改判6個月得易科罰金，他和許為了維持清譽，再上訴最高法院發回更二審，高等法院台中分院7月底判決2人無罪，檢方未再提上訴，全案定讞。

他指出，所謂「密醫致死」純屬張冠李戴，爆料者所指的死亡病患，是案發8個月前因其他疾病死亡，而且當時許博一尚未在醫院擔任志工，明顯誣陷，堪稱史上最扯烏龍密醫案，但檢方完全不予採信。

此外，台灣精神醫學會理事長賴德仁曾到庭作證指出，精神科與其他科不一樣的地方是，屬於非藥物治療模式，包括團體心理治療、個人心理治療等，心理治療模式不是精神科醫師也可以做，由非醫師、不具醫師資格例如心理治療師、職能治療師或社工人員從事非藥物治療的情形很常見，而許博一當時就是靜宜大學社工系教授，何來密醫之說？

許景琦強調，台中地檢署案發之初，違反偵查不公開原則，大張旗鼓舉行記者會說明案情，新聞稿斗大標題「醫院雇用密醫致人於死」，新聞經網路轉載，讓他和醫院遭網路霸凌長達10年，如今無罪判決，檢方是否也應舉行記者會，還他們清白件，這件全因離職員工挾怨報復的爆料告發，對當事人和醫院聲譽造成莫大損害，而遲來的正義，也難以彌補當事人名譽受損及身心煎熬於萬一。

對於許景琦的指控，台中地檢署表示，全案待了解後再予以回應。

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