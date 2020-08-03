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耐斯集團營運長邱玟諦專訪／請來導演楊力州打造「為愛染髮」紀錄片　耗時半年拍攝「走進消費者的心！」

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◎採訪：邱佩琳、李錦奇、林淑慧
◎攝影：湯興漢、謝婷婷

文／林淑慧

本周六就是一年一度的父親節了，人子想好要送什麼樣的禮物了嗎? 除了刮鬍刀、吃蛋糕的老哽，耐斯集團營運長邱玟諦想推動「為愛染髮」的新孝行運動，還特別請來知名導演楊力州，耗時半年拍攝三部紀錄片，提倡能真實表達彼此情感的非典型節慶方式。

▲耐斯集團請來知名導演楊力州，打造「為愛染髮」紀錄片。（圖／耐斯提供）

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▲耐斯集團請來知名導演楊力州，打造「為愛染髮」紀錄片。（圖／耐斯提供）

「我們就想幫父母做一些貼心的事，染頭髮，其實是很私密性的事，透過父子、母子、夫妻為愛染髮的動作，也是一個很好表達感情的方法。」邱玟諦說，染髮對消費者來說是矛盾的事情，需要染髮的時候代表你老了，任何一個生命，不斷地老化，但染髮都是希望在家人或外人眼中，看起來是更年輕、更有活力。

不只是維持外表的年輕活力，她更想，帶領消費者跨越心中的坎。「染髮這個動作好麻煩，可是不染髮就看到你老了，染髮會讓你變年輕，這是消費者心理很有趣的糾結點。」她說。

▲耐斯集團營運長邱玟諦。（圖／記者湯興漢攝）

▲耐斯集團營運長邱玟諦。（圖／記者湯興漢攝）

回到染髮這件事的本質上，消費者為何希望看起來變年輕，關鍵是心中有愛，讓家人看到你更好的一面，邱玟諦的眼中閃著亮光，直指耐斯除了做出讓人能放心染髮的產品外，也想讓愛的實踐更自然，透過與導演楊力州的合作，決定展開一系列「為愛染髮」的紀錄片。

「這是能走到消費者心裡的活動」，邱玟諦說，導演楊力州從200多個來報名的真實故事中，海選出九個家庭，耗時半年、斥資高額預算拍了三支紀錄片，將隱身在台灣各角落、平凡卻真實生活著的小人物，呈現他們為愛染髮的人生故事。

▲耐斯集團年年推出新品搶市。（圖／記者湯興漢攝）

▲耐斯集團年年推出新品搶市。（圖／記者湯興漢攝）

在紀錄片中，我們看到從小與台幹父親聚少離多的女兒，悠悠說起父親在外打拚十五年，從小到大的照片裡都沒有爸爸，在他退休之後，想替父親留下一些紀念，她打算為熱愛騎重機的父親拍攝一支MV，事前親自為父親染黑頭髮，再設計年輕帥氣的造型，再化身導演陪著父親騎遍山野林道，拍攝屬於父親的專屬MV。

做產品時，邱玟諦帶領團隊解決消費者對於頭髮的各項痛點，566的洗髮精，是每天生活必需的必備品，從洗得烏溜溜、香噴噴，漸漸的走到讓你維持烏溜溜，因此做起了染髮劑，是她口中566品牌的「天命」，關鍵是跟著消費者的生命一起成長，賦予它新的內容，創造屬於不同生命歷程的意義。

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