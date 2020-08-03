耐斯集團營運長邱玟諦專訪／國際多金品牌大軍壓境　她靠「攢咧等」經營心法勝出

◎採訪：邱佩琳、李錦奇、林淑慧

◎攝影：湯興漢、謝婷婷

文／林淑慧

產業都會面臨成熟期，企業都不免老化，新產品總有一天會變舊，尤有甚者，面對外來的國際大集團的品牌競爭，挾充沛的行銷資源及銀彈進軍時，日用化工品龍頭耐斯集團的這場品牌保衛戰役，如何不被多金國際品牌打趴？

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▲談及耐斯集團數十年維持市場龍頭地位的心法，營運長邱玟諦說：「嘸通『挫咧等』，要『攢咧等！』（圖／記者湯興漢攝）

耐斯集團營運長邱玟諦回憶，隨著台灣市場開放，國際二大日用品集團進軍本土市場，挾充沛的銀彈大打行銷戰，一度威脅耐斯的龍頭地位。「他們都是日用品領域的國際巨人，錢和行銷資源都比你多，怎麼打這場仗？」她面臨棘手難題。

她試圖給予耐斯旗下的品牌一對新翅膀。當時，國內引進高端保養精華液玻尿酸，掀起在臉部保養品市場熱潮，耐斯團隊做了一個大膽的決定，將玻尿酸加入日常用的沐浴乳中，主打「奢侈添加」戰術，成功在市場上再度打下美好一仗。

「在面臨挑戰的時候，耐斯第一個把擦在臉上的保養品玻尿酸，添加到沐浴乳裡面…在這個戰爭裡面，我常常跟同事講，其實我們嘸通『挫咧等』，要『攢咧等！』」邱玟諦說，耐斯隨時準備好各種武器，比方說把產品做很好的升級，符合時代的消費趨勢，才能在國際品牌夾殺的戰場中勝出。

▲耐斯集團是台灣第一個把擦在臉上的保養品玻尿酸，添加到沐浴乳裡面的日用品化工大廠。（圖／記者湯興漢攝）

很多人或許以為，老品牌要創造新生命，最關鍵的是新概念，也就是所謂的「創意」。不過耐斯集團的故事告訴我們，「創新執行力」才是關鍵中的關鍵。在「策略創新」的過程中，要重新定義市場，往新市場移動，組織架構、行銷思維都要跟著調整。

創新應該是改變舊模式、打破傳統方式創造全新模式，才能獲得豐厚的回報，耐斯集團的經營心法有如《競爭大未來》作者之一蓋瑞‧哈默爾(Gary Hamel)之言，企業應該讓創新成為「縱深」的能力，有了「縱深」的創新，才能在競爭者出現時，不被淘汰。

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